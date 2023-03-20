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台版費城事件／為讓阿立重返大學 媽媽先念書變成學姐

聯合報／ 記者鄒尚謙李樹人／台北即時報導
「台版費城事件」主角阿立昨天（三月十九日）不幸死於車禍，令人遺憾，最讓人不捨的是阿立媽媽白髮人送黑髮人，這位堅強的母親不但陪伴阿立度過被軍校退學的黑暗日子，還在阿立最傍惶的時刻，為了鼓勵他，自己先去念大學社工系在職專班，母子成了學姐學弟。圖／本報資料照片
「台版費城事件」主角阿立昨天（三月十九日）不幸死於車禍，令人遺憾，最讓人不捨的是阿立媽媽白髮人送黑髮人，這位堅強的母親不但陪伴阿立度過被軍校退學的黑暗日子，還在阿立最傍惶的時刻，為了鼓勵他，自己先去念大學社工系在職專班，母子成了學姐學弟。圖／本報資料照片

「台版費城事件」主角阿立昨天（三月十九日）不幸死於車禍，令人遺憾，最讓人不捨的是阿立媽媽白髮人送黑髮人，這位堅強的母親不但陪伴阿立度過被軍校退學的黑暗日子，在阿立最傍惶的時刻，為了鼓勵他，自己先去念大學社工系在職專班，母子成了學姐學弟。阿立之前受訪時表示，非常謝謝媽媽以身作則，不然他可能一直消沉下去。

2016年，阿立被退學的事件在媒體曝光，引發公眾關注與討論，但阿立還是沒能恢復學籍，身心俱疲。媽媽為鼓勵他，先去念大學社工系在職專班，隔年再把他拉進去。阿立第一學期需請領學貸，媽媽跟阿立說，「你念就好⋯」，隨即辦了休學；其實家裡狀況並不允許，為了讓阿立重返校園，她才跳下去念書。

阿立於2018年接受聯晚專訪表示，之所以會念社會福利科系，因為媽媽以身作則，先回學校念書。在重回學校之前，頹廢許久。從事護理相關工作的阿立媽媽先去大學念書，當阿立學姐，在有人盯的情況下，就不再頹廢了。

阿立說：「我那時也是想老媽這種年紀都去念書了，我怎可能做不到？雖然如此，起初我還是滿排斥去學校，因為我很久沒念書，頹廢久了，就懶得動、生鏽了。後來因為我媽要考試，她念得很吃力，但那科對我很容易，我就帶媽媽去念那本書，結果自己也把讀書的感覺抓回來。」

阿立被退學的整件事，改變了和家人的關係，最大的改變是，被退學前，我爸媽都不知阿立的事；後來知道退學原因，「他們卻沒把我從懸崖推下去，而是接受。」，謝謝媽媽以身作則先去念書。不然他可能一直消沉下去。

社工 科系

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