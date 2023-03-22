海廢再生美麗新機！解密海洋垃圾　共創海洋潔淨未來　

每到假日，海邊不乏淨灘的人潮，企業淨灘更是近年展開的熱潮，海湧工作室長期投入淨灘環境教育，常常帶著企業前進海灘，他們多數堅持不用夾子，而是用「雙手」撿拾垃圾。

「撿的垃圾都是我們製造出來的，它們沒有比較髒」海湧工作室執行長陳人平說淨灘的過程中，很重要的體驗莫過於用手感受並認識海洋廢棄物。2021年海湧工作室與南山人壽合作，從響應ICC淨灘行動開始，進而利用海洋廢棄物，除了把垃圾帶離海邊，更致力打開眾人對海洋廢棄物的想像，一步一腳印地展開改變的契機。

南山人壽致力守護海洋，不間斷舉辦淨灘活動。 （圖／南山人壽提供）

面對海洋危機，南山人壽守護海洋行動已超過十一年，從2012年就開始關注台灣「消失的海岸線」，投入植樹固砂的工作，防止海沙流失，同時也帶領同仁前進海灘，不間斷地舉辦淨灘，牽起人與海洋的連結。2022年，南山人壽就在全台舉辦了七場淨灘活動，累積四千多人參與，持續打開內部員工、業務夥伴、保戶與海洋之間深切的對話。

不盲目淨灘 ICC數據揭開海廢真相

雖然淨灘風潮持續發酵，但撿不完的海洋垃圾，也讓眾人開始反思「淨灘」究竟能帶來什麼樣真實的改變？

黑潮海洋文化文教基金會（以下簡稱黑潮）是第一個將國際淨灘行動ICC（International Coastal Cleanup）在2005年帶入台灣的環境團體，執行長陳東良說當時引進ICC淨灘方法，是希望透過紀錄撿拾到的垃圾，嘗試去找尋到垃圾的源頭，作為日後管理的依據。

一直到淨灘蔚為風潮的今日，ICC淨灘撿到的垃圾在被分類回收以前，都會用ICC的統計表格記錄不同種廢棄物的數量，由各個單位將數據上傳到荒野保護協會建置的「愛海小旅行」網站，最後再由黑潮篩選、統整數據，送回美國總部產出全球ICC的年報。

ICC淨灘需分類與紀錄垃圾種類，台灣ICC的紀錄表格將廢棄物分做19項，包含生活垃圾、醫療垃圾、漁業廢棄物等等。 （圖／海湧工作室提供）

「在限塑相關政策實施之後，比對ICC垃圾種類的數據，是真的有在下降」黑潮研究員溫佩珍舉例在ICC紀錄中像塑膠袋、吸管的數量有漸漸減少，但她更期盼除了民眾改變日常消費行為，製造端的企業可以在生產時，考量產品可能造成的環境問題，並建立機制提升回收意願。

透過ICC逐年的數據累積，可以看見海洋垃圾的真面目，陳東良形容這就像辦案在抽絲剝繭，雖然不能像抓到現行犯那般去治罪，但卻可以思考如何去改善管理與生產機制，並且連結社會大眾改變過往的習慣。

以ICC的方式淨灘，雖然會多花一些時間與心力，但卻可以透過數據，一步步扭轉不斷重複出現的垃圾奇觀。「小孩子在紀錄的過程中，會把學到的觀念帶回家給大人」這是溫佩珍在帶領許多淨灘教育活動現場，看見最真實的感動，透過ICC的引導，能夠深刻了解廢棄物的源頭，並且把觀念傳遞給更多人。

由藝術打開對話 深化守護行動

為了讓淨灘的影響力實現更多可能，南山人壽在2020年首度導入「ISO20121活動永續管理系統」，嘗試以永續的方式去籌辦淨灘，也發佈淨灘植樹活動永續發展政策，在每一場淨灘活動中主動響應ICC，重視海廢的管理。

南山人壽在淨灘的現場，看見海洋議題遠比想象中來得複雜、且需更廣地扎根，所以除了舉辦環保教育講座，更與海湧工作室開展了藝術共創，賦予廢棄物更多美麗的意義。

海湧工作室、南山人壽志工與地方社區、小學，在全台各地共創海廢再生藝術牆。 （圖／海湧工作室提供）

身為第一個與海湧工作室一起合力創作的企業，南山人壽的員工在淨灘結束之後，轉往海邊附近的社區或小學，再利用淨灘的垃圾去拼貼牆面，2021年至今，從全台本島到離島，已經累積共創了13面海廢再生藝術牆，每一面牆都有著守護海洋的深刻寓意。

「路過的人知道我們在做垃圾創作，會教身旁的小朋友不可以亂丟垃圾，有些人還會加入我們一起做」海湧工作室執行長陳人平描述創作當下，與南山人壽志工、地方社區的小學和居民，甚至是路人，因為海廢而相互產生的連結。

「返璞龜真」牆面是由南山人壽志工、海湧工作室與當地小學生在中角國小的創作，表示在中角灣海域發現的海龜，多被魚網纏繞致死，甚至發現胃裡高達九成都是塑膠垃圾。 （圖／南山人壽提供）

海洋生態的隱形殺手 被小看的漁業廢棄物

南山人壽與海湧工作室共創的海廢再生藝術牆中，採用的素材除了日常一次性用品以外，還有離一般人生活較遠的漁業廢棄物，像是目前沒有回收管道的「浮球」，又硬又重的特質剛好是適合創作的媒材；南山人壽的志工就在澎湖縣東衛石雕園區的「珊萌海世」牆面，與海湧工作室用了一千多顆的浮球，拼湊組成當地海洋特色的意象，呼籲大眾廢棄物汙染危害著離島的海洋生態。

「珊萌海世」展現澎湖特有的珊瑚礁生態系，但卻正受海廢威脅，就連澎湖盛產的小管也持著垃圾。 （圖／南山人壽提供）

「澎湖就像是台灣的海洋吸塵器，海岸寄居了很多地方的垃圾」陳東良回憶起自己第一次踏上澎湖觀測的畫面，白花花海岸的原貌竟是四散的保麗龍，風與海流帶來的不只是台灣漁業的廢棄物，還有來自鄰近中國的漁業廢棄物。

黑潮從2018年執行島航計畫以來，也發現西南沿海養殖牡蠣的保麗龍漁具，一旦破碎四散，就會影響到其他地方的海域，如在東北和西南海域，採樣結果顯示保麗龍微粒的數量跟產業週期呈現高度相關，顯見急需建置漁廢的管理機制。

最直接受漁廢衝擊的就是海洋生物，為了替身受其害的海洋生物發聲，南山人壽的足跡也遍布西部的海岸，新竹香山天后宮的「人丁興旺」牆面，就是在香火鼎盛的人流之中，讓人注意到分布在台灣西部海域的特有種白海豚，也正面臨廢棄漁具的威脅，正視每一個廢棄物帶來的巨大影響，才有機會翻轉海洋危機。

「人丁興旺」以白海豚和沙丁魚為主角，帶出物種生存環境漸漸惡化的狀況。 （圖／南山人壽提供）

讓淨灘變得更有意義！掀起改變的新浪潮

南山人壽攜手海湧工作室，從淨灘開始就實踐減量，並且將ICC的精神貫徹其中，了解廢棄物的原貌，就是為了減少生成的機會。在淨灘之後，讓不同種類的海洋廢棄物，因為藝術展開新的對話，希望大家對廢棄物的感受可以更深刻，讓淨灘變得更有意義。

當淨灘不再只是單次性的活動，不論是用數據累積解方，還是以多元的行動與創作，牽起更多不同的社會角色，就能延續並深化淨灘的能量，替海洋尋一個潔淨的未來。

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