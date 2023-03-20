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二七部隊長鍾逸人辭世 生前仍掛念台灣還要打拚

中央社／ 台中20日電

228事件中帶領民軍對抗威權政府的二七部隊長鍾逸人昨晚辭世，享嵩壽103歲；他生前仍掛念著「台灣還要打拚」，並推崇副總統賴清德，念念一定要讓賴清德當選總統。

1921年出生的鍾逸人，1月14日因肺積水，加上心臟衰竭，住進中國醫藥大學附設醫院診治，因為病情惡化，1月16日住進加護病房，由於鍾逸人已交代不作侵入性治療，3月19日晚上8時18分於睡夢中與世長辭。

正全力協助鍾逸人家屬處理後事的台中市新文化協會理事長陳彥斌今天告訴中央社記者，鍾逸人住院期間，神志清楚，很多親朋好友也來醫院打氣，其實鍾逸人已有心理準備，還說「讓我在這裡睡覺，也許有一天就醒不過來」。

陳彥斌表示，鍾逸人在生命盡頭，仍然掛念著台灣，「台灣還要打拚」，也關心2024總統大選，推崇副總統賴清德，還說「不要讓賴副總統有失誤，一定要讓他當選總統」。

對於鍾逸人後事，陳彥斌指出，由於鍾逸人住院後即要他當見證，要求不要有靈位、造墓，也不要有告別式，不要叨擾大家，過世後遺體則捐中國醫藥大學作為醫學研究，並請學校在大體教學完成後，進行火化、海葬；遵照鍾逸人遺願，不會舉辦告別式，但親朋好友會擇期為鍾逸人舉辦追思會。

台中市新文化協會每年228前後會在二七部隊紀念碑舉辦紀念活動，鍾逸人原本很想要參加今年3月4日的紀念活動，陳彥斌說，因為這也許是鍾逸人最後一次出席活動，但鍾逸人看到醫護人員為此多方評估及繁瑣過程後，主動放棄參加活動，當天以視訊向出席人員問候，並表達無法親自出席的遺憾，明顯感受得到他情緒高昂。

鍾逸人最後說，「我的生命已到盡頭，任務已經結束；新生代、年輕人要繼續為台灣努力、打拚」。

賴清德 台中市

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