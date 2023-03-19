快訊

緩解肩頸痠痛、有助骨盆正位 日常就能做到的2招簡易瑜珈伸展

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報一周大事3/12~3/18

聯合報／ 本報訊

國內

12日：中華隊以一比七輸給古巴隊，在本屆世界棒球經典賽止步分組賽。

16日：立法院協商「疫後強化經濟特別預算案」，朝野都同意三月廿四日表決並完成三讀程序，推估最快四月六日起，全民可發放六千元現金。

17日：經濟部拍板，四月起電價將大幅調漲，平均每度電單價來到三點一一五四元，漲幅高達百分之十一，其中住宅、商業、工業用電均漲。

國外

13日：第九十五屆奧斯卡頒獎典禮，「最佳女主角」獎由演員楊紫瓊奪得，成為史上第一位華人奧斯卡影后。

14日：中美洲邦交國宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚宣布，已指示外長著手與中華人民共和國建立外交關係。

17日：國際刑事法院（ICC）對俄羅斯總統普亭以及俄羅斯兒童權利專員路芙娃-貝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）發出逮捕令。

俄羅斯 電價

延伸閱讀

或有轉圜餘地？路透：美國施壓宏都拉斯 阻止與台灣斷交

奧斯卡得獎感言回顧 楊紫瓊：別讓任何人說你做不到 我們做得到！

楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚

祝賀楊紫瓊奪奧斯卡影后竟寫「低俗字眼」 外媒挨轟

相關新聞

照片看歷史／1954年正副總統選前 蔣中正和陳誠獲贈個人油畫像

1954年3月19日，來自港澳地區的國民大會代表在台北賓館，把描繪時任總統蔣中正及時任行政院長陳誠的巨幅油畫像，分別呈獻給兩人，總統派總統府參軍長桂永清代表接受，陳誠則親自接受，並同時以茶會招待港澳代表，以示答謝。

聯合報一周大事3/12~3/18

國內

李安的母親李楊思莊享耆壽97歲 訃聞：安詳告別幸福人生

知名導演李安的母親李楊思莊，3月7日過世，享耆壽97歲。李安與導演弟弟李崗、兩名姊姊李文與李人，在聯合報頭版刊登訃聞。

大法官砲轟 恣意剝奪人民既得權 以今非古

憲法法庭昨判決黨職併公職溢領的款項與優惠存款爭議條文合憲，但關於應連帶返還溢領款項部分，有六位大法官持不同意見，質疑相關...

追討黨職併公職溢領金 判合憲

立法院六年前三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，過去黨職併公職合計領取的退休金，新法要求重新...

大法官認追討「黨職併公職」溢領款合憲 救國團批：以今非古

司法院憲法法庭今宣判「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」合憲，對此，救國團發聲明表示對此種「以今非古」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦