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聯合報一周大事3/12~3/18
國內
12日：中華隊以一比七輸給古巴隊，在本屆世界棒球經典賽止步分組賽。
16日：立法院協商「疫後強化經濟特別預算案」，朝野都同意三月廿四日表決並完成三讀程序，推估最快四月六日起，全民可發放六千元現金。
17日：經濟部拍板，四月起電價將大幅調漲，平均每度電單價來到三點一一五四元，漲幅高達百分之十一，其中住宅、商業、工業用電均漲。
國外
13日：第九十五屆奧斯卡頒獎典禮，「最佳女主角」獎由演員楊紫瓊奪得，成為史上第一位華人奧斯卡影后。
14日：中美洲邦交國宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚宣布，已指示外長著手與中華人民共和國建立外交關係。
17日：國際刑事法院（ICC）對俄羅斯總統普亭以及俄羅斯兒童權利專員路芙娃-貝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）發出逮捕令。
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