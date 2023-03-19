聯合報一周大事3/12~3/18

1954年3月19日，來自港澳地區的國民大會代表在台北賓館，把描繪時任總統蔣中正及時任行政院長陳誠的巨幅油畫像，分別呈獻給兩人，總統派總統府參軍長桂永清代表接受，陳誠則親自接受，並同時以茶會招待港澳代表，以示答謝。

2023-03-19 09:00