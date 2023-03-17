點燃「在地」活力！台積電慈善基金會攜溪頭福華、水里商工 助青年拿就業門票

為解決產業就業問題，協助青年留鄉發展，台積電慈善基金會邁入第3年的「技職培力計畫」，2023年拓展「在地」版本，與南投的溪頭福華、水里商工合作，讓學員透過培訓甄選，獲溪頭福華在地工作機會，及早拿到就業門票。

為期3天的「水里商工溪頭福華技職培力營」於17日落幕，在結業式上，台積電慈善基金會張淑芬不僅與學員們互動、驗收成果，並見證學員們歷經3天努力培訓、登台拿獎狀的那一刻。

台積電慈善基金會攜溪頭福華、水里商工合作，推動為期3天的「水里商工溪頭福華技職培力營」於17日落幕。 圖／張皓婷 攝影

「不論升學或就業，堅定自己的志向建立自信與能力！」張淑芬鼓勵學員們，工作安定後，不要放棄、繼續努力，將來還有很多路要走，只要帶著勇氣去嘗試，眼睛看遠、把心放開，一定能闖出自己的一片天。

張淑芬領導的台積電慈善基金會，堅信每一位孩子不一定擅長唸書，但每一位孩子都有專長技能，3年前推動偏鄉「技職培力計畫」，陸續與大金空調、樂活生技、HappyHair等企業協力，培養孩子一技之長、自信心，最終對接就業，成果已遍及全台。

台積電慈善基金會張淑芬（前排左）、溪頭福華董事長廖秀梅（前排右）一起參與「2023年水里商工溪頭福華技職培力營」結業式，見證學員們歷經3天努力培訓、登台拿獎狀的那一刻。 圖／張皓婷 攝影

有了「畢業即就業」共創機制，更要留住青年家鄉打拼，台積電慈善基金會「技職培力計畫」演進推出「在地」版本，與南投在地的溪頭福華、水里商工攜手，鼓勵南投在地青年留鄉工作，當青年透過技職訓練得到專業技能，就能緩解家庭經濟。

「2023年水里商工溪頭福華技職培力營」於溪頭福華渡假飯店舉辦，從3月15日至17日、總共18小時的實地受訓課程，學員主要來自餐飲管理科、觀光事業科、餐飲服務科及應用外語科。

福華飯店集團將30多年來的教育訓練計劃，濃縮3天2夜營隊中，透過玩中學精神，讓水里商工的高三畢業生們，能了解旅宿產業第一線營運面。 圖／張皓婷 攝影

經校內徵選出有志向旅宿服務業發展的青年，參與這次真槍實彈的實地受訓技職培力營，提供獲得工作崗位訓練機會，讓學員提早拿到就業門票，順利銜接職場、企業適用人才、促進在地經濟，共創「產業、學校、青年」三贏。

溪頭福華董事長廖秀梅表示，這一次特別感謝台積電慈善基金會，將進行2年多的「技職培力計劃」拓展至南投地區，也感謝一直以來用心辦學的水里商工校長及老師，感謝教育部國教署及南投縣政府的支持與指導。

廖秀梅提到，福華飯店集團將30多年來的教育訓練計劃，濃縮3天2夜營隊中，透過玩中學精神，讓水里商工的高三畢業生們，能了解旅宿產業第一線營運面，在畢業後直接銜接就業市場。

福華飯店集團將30多年來的教育訓練計劃，濃縮3天2夜營隊中，透過玩中學精神，讓水里商工的高三畢業生們，能了解旅宿產業第一線營運面。 圖／張皓婷 攝影

位於溪頭自然教育園區內的溪頭福華渡假飯店，成立2年以來，經整修改裝後煥然一新，2022年獲財政部頒發「民間參與公共建設金擘獎」優等獎及綠色旅行標章（Green Travel Seal）二星等級認證，是ESG議題下廣泛被認受定指標

廖秀梅指出，福華集團長期重視企業ESG，在設立溪頭福華飯店初期，即用心打造在地員工就業機會，目前在地員工數達七成以上；希望未來這一群生力軍的加入，能夠提升溪頭地區旅宿服務品質，溪頭福華也結合台灣大學實驗林生態教育及研究資源，將溪頭打造為國際級的森林療癒基地。

台積電慈善基金會攜溪頭福華、水里商工合作，推動為期3天的「水里商工溪頭福華技職培力營」於17日落幕。 圖／張皓婷 攝影

一起參與結業式的國教署副署長戴淑芬表示，「技職培力計畫」不但加強學校、廠商之間連結，也緩解偏鄉青年外流問題，促進在地經濟，重點能成就孩子們的夢想一展所長，在畢業前提早拿到就業門票，減少家庭負擔同時發揮所展。

戴淑芬也說，「希望這次溪頭福華及水里商工，能成南投推動計劃成領頭羊角色」，帶著南投鹿谷溪頭同區更多企業與學校一同支持計劃，延伸發展增加更深更廣泛產業領域。