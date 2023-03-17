立委吳欣盈籲導入數位科技 升級國內整體醫療效率

台灣民眾黨立委吳欣盈、張其祿今天舉行記者會，指台灣人口快速老化，健保支出速度遠超過保費收入，健保要永續經營不能只靠漲價或撥補，呼籲政府將數位科技導入醫療，積極發展智慧醫療，促進醫療品質升級，以維護民眾健康。

吳欣盈指出，健保連續五年入不敷出，今年除了役後特別預算撥補健保200億元，衛福部也預計四月調漲健保部分負擔，但台灣整體醫療效率需升級，不能只仰賴撥補和漲價。

吳欣盈表示，透過數位科技和大數據管理，健保署2014年到2020年減少約93.5億元重複藥費支出，2018年到2020年重複檢驗費用減少約10億；以健保開銷最多的肺癌為例，晚期和早期的醫療支出相差高達3.1倍，5年存活率更差距近9倍，可見善用數位科技，不僅能大幅降低醫療支出，更能有效提升效益。

吳欣盈認為，台灣醫療和資料治理等法令不夠明確，導致醫院不願嘗試新科技，個資頻繁外洩事件也讓國人產生疑慮，造成新醫療科技在台灣發展的困難。

吳欣盈指出，健保引領台灣醫療發展方向，建議參考2022年行政院生技產業策略諮議委員會議提出的「健保沙盒」，以健保支付鼓勵醫院試用新科技，引領「智慧醫療」發展，促進醫療升級、產業發展與人民健康。

立委張其祿表示，國人容易把健保當成「吃到飽」，造成醫療濫用與浪費。如今大數據分析、區塊鏈與人工智能與生活息息相關，政府應學會善用工具，導入大數據分析並運用區塊鏈技術，透過去中心化的資料儲存與交易，建立系統追蹤藥品與處方、實現保險給付審核智能化、創建健保用戶數據共享平台。

張其祿建議，政府應用大數據分析民眾健康和就醫情況，以精確、個性化的方式修正健保制度，實現真正的全民精準醫療。張其祿指，政府仍欠缺個人資料保護的獨立監督機制。

臺北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋指出，新藥和新醫療科技等項目無法全部納入健保給付，民眾可善用自己投保的商業健康保險，有效分攤醫療風險。