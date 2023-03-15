10萬件故宮文物高階圖檔遭駭 故宮副院長：絕無隱匿

故宮傳出數千件故宮國寶數位圖檔遭複製外流，在百度、淘寶等網站賤賣。故宮副院長黃永泰昨受訪證實，去年六月期間故宮發現有故宮院藏文物高階圖檔等外流情形，估計有十萬件文物圖檔遭外流，正研擬請律師提出智財權受損的要求、要求淘寶網下架。他也否認故宮高層刻意隱匿此事，表示事情一爆發便開始調查，政風室八月正式啟動行政調查，調查報告於今年一月三日核定，林姓研究人員二月遭考核委員會記申誡一次。

因應博物館將館藏資料開放大眾免費使用的世界潮流，故宮2017年便在Open Data 資料開放平台，釋出七萬件文物檔案給公眾免費下載使用，但為低階檔案。去年立院要求故宮開放600萬畫素的文物數位圖檔供民眾免費下載，不限用途、不用付費即可公開使用。故宮從去年4月底開始開放，原定去年12月底完成39萬餘幅。

黃永泰表示，十萬幅文物圖檔外洩一事，源於為了加速40萬張6百萬畫素文物檔案的數位化，數位資訊室林姓承辦人以自行開發影像轉換程式進行自動化降階處理。相關作業因資料量過大，造成主機容量滿載，效能變差。林姓人員將資料移至公務系統中可提供對外服務之伺服器(非個人電腦)，造成院外有心人士得以使用工具軟體或拼圖軟體等方式，操作讀取局部的高階圖檔後加以拼接存取。估計四分之一的文物圖檔、也就是有十萬幅圖案遭複製外流。

故宮數位資訊室專門委員陳中禹表示， 負責的林姓承辦人設下了150萬畫素的下載限制，誤認外人無法拿到完整的大圖細節，沒想到駭客可用局部擷取的方式拼湊大圖。

中國科技大學室內設計系副教授施登騰指出，淘寶網近年有多批故宮、大英博物館等國際博物館圖檔的販售與免費使用。但他上網查證，發現外傳流到淘寶網販售的故宮圖檔，多數畫素為6百萬畫素上下或以下，比較像是下載整理已開放民眾免費下載使用的故宮Open Data 平台文物數位圖檔，未必是來自去年6月遭複製外流、平均為3千萬畫素的高階圖檔。

頑石文創負責人程湘如指出，故宮早在2011年爆出研究員盜取故宮館藏的「龍藏經」、「富春山居圖」等電子檔，送大陸廠商複印後回台轉銷的例子。當時故宮便該建置數位資料保存SOP、電腦防駭等機制，「資安在民間企業是多麼重要的事，保存國家重要檔案的國際博物館卻不當一回事？」

故宮表示，年底將完成文物高階圖檔自動上傳、下載及轉檔機制之系統建置，所有相關使用申請調檔下載，均採內部封閉式儲存設備及系統程式自動化處理作業，阻絕人為操作可能外流之風險。有關網路平台相關資料下架方面，擬洽請法律顧問向淘寶網、書格網平台等提出下架主張，或提出進一步的訴訟，以維故宮權益。