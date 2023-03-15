故宮十萬件文物檔案遭駭 專家：資安和公共財是兩件事

故宮十萬件文物高階圖檔遭駭外流，引爆故宮資安問題。頑石文創創辦人程湘如指出，故宮十多年前便出現「龍藏經」、「富春山居圖」數位檔案遭故宮人偷盜外流的資安問題，迄今竟無任何SOP或電腦防止入侵機制，令人感到不可思議。中國科技大學室內設計系副教授施登騰則說，在「開放博物館」的世界潮流下，博物館開放數位檔案是大勢所趨，前提是要做好資安；他希望故宮不要為了擔憂資安，因此停下開放文物數位檔案的腳步。

據估計，故宮70萬件文物中，除去文獻檔案，約有50萬件文物值得數位化，提供民間教學、個人賞析或文創使用。故宮二○一七年推出「故宮 OPEN DATA 專區」，提供七萬多張書畫類及器物類低階數位圖檔，讓民眾免費下載。故宮三寶—翠玉白菜 、 肉形石、毛公鼎與快雪時晴帖 、自敘帖等都名列其中。立院去年進一步要求故宮須提供40萬件文物的6百萬畫素圖檔，供民眾免費下載使用，故宮設定去年底要達成此一目標。

根據故宮說法，林姓承辦人為了加速40萬張6百萬畫素國寶檔案的數位化、盡快達標，為了求好心切，自己建立一個降檔系統轉換。因為量大在公開系統做作業流程，傳檔過程中引發問題，讓院外的工具軟體擷取到高階圖檔。

施登騰認為，以現在的科技，「降檔」轉換速度很快，甚至只要改一下程式就可以完成，「速度」應該不是出事的關鍵。問題可能出在資安意識，比方人員是否可以把檔案移出故宮內部系統？駭客入侵故宮電腦系統時是否有偵測機制？而根據故宮說法，一張圖檔六、七秒就可被轉檔複製，十萬張圖檔遭盜必須花上六、七天時間，故宮竟然無法在這段時間察覺？

程湘如也說，資安在民間企業是重要議題，沒守好會罰款、吃上官司。故宮2011年便有龍藏經等重要文物的數位檔案遭盜，竟然迄今都還未設下防盜機制。舉例來說，林姓承辦人若要將檔案移出、使用自己的系統，應該先呈報、怎麼可以自己作主決定？她認為故宮整個資安系統都出現問題，必須找外人來查看、協助重新評估。

但施登騰也強調，博物館具公共價值，開放館藏數位檔案供公眾免費使用是大勢所趨。以故宮這次遭複製外流的3千萬畫素圖檔為例，在紐約大都會博物館和荷蘭國家博物館都屬開放免費下載之列。而目前在淘寶網可找到的各國際博物館圖檔販售或免費下載，多數早已是該博物館提供公眾免費下載的OPEN DATA。他認為故宮必須釐清公眾使用權和資安兩個議題，守護資安、但也不須因此限縮民眾使用公共財的權利。