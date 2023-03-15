【即時短評】老故宮轉型新故宮 數位之路為何困難重重

故宮十萬件文物高階圖檔遭複製外流，這在外界聽來「不可思議」的天方夜譚，在故宮卻不是第一次；故宮口口聲聲說要向大陸網站提告興訟，這也不是第一次。但十多年前故宮敲響資安警鐘之後，故宮沒有做任何的改善與應變的SOP、連資安人員的培訓、提高危機意識都付諸闕如。故宮多年來多次宣稱要轉型「新故宮」、「數位故宮」，卻連最基本的資安都做不到。此次故宮數位國寶遭駭的景況，跟清末兵荒馬亂之際，清宮國寶遭宮人盜賣出宮，沒什麼差別。

2011年，故宮博物院文創行銷處陳姓研究員盜取故宮館藏的「龍藏經」、「富春山居圖」等原檔，送大陸廠商複印後，再以每套十萬元價格轉銷回台。此事是因研究員熟悉故宮授權龍岡公司的複製技術，成立人頭公司將軟體技術轉移給自己，再透過人頭公司接受大陸訂單。這件故宮人「吃裡扒外」的數位國寶偷盜事件，當時鬧得驚天動地，如今證明船過水無痕，故宮針對文物數位檔案的複製技術、如何防止宮內人「監守自盜」，沒有任何防範措施。

而早在２００８年，故宮還曾發生一起故宮文物數位影像資料庫的授權風波。當時一間公司協助故宮製作數位影像，條件是與故宮共用智慧財產權50年。之後該公司將影像授予大陸電視紀錄片使用，遭故宮告上法庭。據了解，此事爭議是在故宮不同院長交接時，未清楚交接數位合約等事宜。

一位和故宮合作多年的文創公司負責人表示，故宮約在20年前展開數位之路，但這也是政黨輪替、故宮院長頻頻換手的兵荒馬亂時期。故宮院長沒有一位具數位專業、但也沒打算把故宮的數位化交給專業的人，「故宮數位化」變成為一種好大喜功的口號。

以此次圖檔外流為例，故宮是在媒體踢爆淘寶網等網站銷售故宮文物圖檔之後，才表態要走法律、要求下架。但其實淘寶網早在數年前便開始販賣包括故宮在內的世界各大博物館圖檔，故宮難道昨天才知道？而網站銷售的圖檔依照畫素判斷，是故宮在去年開放公眾免費下載的６百萬畫素圖檔？還是去年六月遭駭客駭走的３千萬畫素圖檔？或者是2017年故宮已開放民眾免費下載使用的的７萬件低階文物圖檔？故宮也無法掌握。

而此事從去年六月發生迄今，故宮仍然無法掌握駭客的身分、遭盜圖檔的流向。至於駭客如何掌握數位檔案轉移的時間、又如何複製十萬張圖檔「神不知鬼不覺」……故宮過於簡略的說法，讓人覺得不是有所隱瞞、便是對資安太過無知。

諷刺的是，此事是發生在故宮成立數位資訊室之後。2020年11月，故宮調整組織，增設「數位資訊室」，首度將數位業務提升為一級單位。此一組織改造是故宮前院長吳密察要讓故宮數位轉型的重要宣示，然而兩年過去，故宮的資安看不出任何進步，數位世界瞬息萬變，數位資訊室不但無法掌握最新資訊、連保護機制都形同虛設。故宮的數位轉型之路，要怎麼走下去？