降雨量創30年新低 立委陳琬惠：「降漏」才能真正節流

台灣缺水嚴重，南台灣降雨量創30年來新低，高雄、台南都轉為減壓供水，民眾黨團今天舉行記者會，表示全台水庫淤積1/3，管線漏水率約13.6%，政府常「臨渴」才掘井，未對水資源管理做好長期規劃。

民眾黨立委陳琬惠表示，政府口口聲聲說要打造「韌性」農業，如今只剩下「任性」不給水；「降漏」才能真正節流，目前全台各地自來水管逐漸老化、道路長期被行駛的重車輾壓、工程不斷挖修，加上地震頻繁，導致管線普遍嚴重受損。

陳琬惠指出，全台管線全年漏水率約13.6%，漏水量4億多萬噸，相當於4.6座南化水庫蓄水量，呼籲政府加快汰換水管速度，並增設中流儲水設施、全面調查農業縣圳道缺漏，盡快安排修繕作業。

陳琬惠說，台灣兩年前才發生旱災，當時西部大面積農田被迫停灌休耕，今年旱象又重演，文水庫蓄水量僅剩12.6%，白河水庫僅剩19.8%，政府還是只會「臨渴掘井」。

陳琬惠指出，2017年蔡政府啟動前瞻基礎水環境建設計畫，但台灣還是缺乏有效的節流手段，政府始終抱持僥倖心態，一再聲稱供水正常，拿農業用水滿足工業用水，撐不住才緊急開挖抗旱水井，令人質疑對農業用水的重視程度和決心。

民眾黨立委張其祿認為，事實上台灣不缺降水，而是缺乏節流儲存和調配水資源的能力。他說，今年嘉南平原1.9萬公頃稻作休耕，引發農民不滿、批評農業用水順位被擺在工業用水之後，「這就是國土開發未欠考慮的惡果。」

張其祿表示，近期政府發展南部科學園區，科技業頻繁擴廠讓工業用水量飆升卻未做好配套，使得農業大受影響；若缺水持續，愛文芒果等農產品5月產期無法順利灌溉，蔡英文總統口中的「芒果乾」恐將成真。

張其祿指出，經濟部與農委會早該協調水資源分配問題，而非一直讓農民用水權被犧牲；中央不斷吹噓2017年起就著手推動水環境前瞻建設，編列上千億治水，但事實上各水庫每年積淤量仍遠大於清淤量。

張其祿指出，台灣水庫「不能吃水，只能吃土」，加上農田水利調配失當，良田陷入缺水、休耕的惡性循環，不僅耗竭地力，長久以往恐重創台灣糧食自給率，執政黨「有水不管，缺水才喊」，缺乏對水資源應用的長遠規劃。

民眾黨立委邱臣遠表示，政府在全台不斷擴張科學園區，工業用水需求大增，排擠農業和民生用水，甚至有地方政府曾為了用水問題上演搶水大戰，「這種經濟發展與水資源利用在規劃上的錯誤配置，才是如今中南部農業連年大缺水的元凶」。

邱臣遠表示，政府不斷吹噓投入千億的前瞻基礎建設水環境建設計畫成效，然而前瞻水環境建設前3期已經花了1357億元，面對旱災卻還是束手無策；近年來台灣面臨兩次大缺水，以及局部缺水危機，政府卻只能向農民搶水，才能勉強維持工業與民生用水。

邱臣遠認為，前瞻水環境建設計畫應要設法增加利用每年逕流入海約數百億噸的水資源，才是真正的「前瞻」，上次旱災經濟部提出要興建台南、高雄、新竹海水淡化廠，「難道跟基隆捷運一樣是騙局嗎？」