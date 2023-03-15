減碳起步走／中央2030減碳目標遭批消極 比六都自治條例還低

環境正義基金會專案主任葉于瑄指出，台灣的中期減碳目標為2030年減少20%，遠不及聯合國政府間氣候變遷委員會（IPCC）建議的43%。 製圖／願景工程基金會

國發會繼去年3月30日宣示台灣2050年的淨零目標，於12月28日再次舉辦記者會，細數「十二項關鍵戰略」減碳計畫，替各領域的轉型定錨。其中最重要一點，便是公布2030年的短期減碳目標為24±1%。但多個環境團體 聯合聲明指出，該目標遠低於聯合國建議的43%，也落後鄰近國家，如日本的2030年目標為46%至50%，南韓則是40%。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀說明，台灣在2015年曾提出2030年減碳20%（相較2005年）目標；去年三月政府公布淨零路徑後，各部會盤點潛在減量貢獻，決定將2030年減碳目標提高至24±1%。

環團質疑，目前六都已陸續提出淨零路徑、淨零自治條例，皆設下超過30%的2030年減碳目標，如台北市、桃園市更達40%，中央提出的減碳目標「甚至比六都還低 」。

「政府缺乏一個戰略性、引領性的目標，沒有辦法激勵全國重視減碳。」台大風險中心主任周桂田認為，國家應將減碳目標作為宣示，才能帶動企業和民眾思考如何淨零。周桂田表示，24±1%「如此低的減碳目標」，反映台灣過去對能源轉型、減碳的遲滯。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯長期觀測各國數據，他分析，台灣2030年最少應減碳40%，才能達成2050年淨零。

盤點十二項戰略規劃，趙家緯預測「2030年的減碳量應可達到30%」，但國發會設定目標時不求積極，反而倒退5%，與淨零願景背道而馳。趙家緯也說，國發會未公開詳細的評估過程，因此科學性不足，學界無法得知各部會究竟如何盤點？違背了公正轉型的「政府治理」原則。

他認為，政府無法喊出更高的減碳目標，其實是對於「用電需求成長」的恐懼。

針對各界質疑2030減碳目標太低，國發會主委龔明鑫回應，其中一項考量因素便是台灣經濟成長高於預期，過去僅預測1%，現在維持在2至3%，造成用電需求升高。龔明鑫主張，台灣要等到未來出現新科技後，才能產生巨大的減碳效果，「還有8年時間，希望透過國際合作可以研發出來，甚至去落實；這是科學家救世界、救國的時候。」

不過，綠色和平氣候與能源主任洪昇邦質疑，龔明鑫的說詞是將現下急迫的減碳責任，推向「一切未知」的減碳科技上。洪昇邦說，即使未來發明出超凡的減碳技術，這幾年政府消極作為產生的碳排放與氣候危害都不會消失，國發會嚴重低估全球的氣候緊急性。

「任何人如果說，我們還需要奇蹟的科技來減碳，那只是為了拖延、繼續排碳，而不想做任何事。」美國史丹佛大學環境工程系教授雅各布森（Mark Jacobson）日前視訊參與台灣環團記者會，他認為，人類已擁有運具電動化、使用再生能源的技術，都能立即為地球帶來減碳貢獻。

雅各布森舉例，許多人認為碳捕捉技術（CCUS）未來成熟後，將帶來突破性發展，「但目前在燃氣廠加上CCUS設備，工廠須多消耗30%電力」，而且CCUS的捕捉效率落在20%到70%之間，無法完全除碳且成本高昂。

雅各布森認為，政府更應加速能源轉型、電氣化，以再生能源取代化石燃料，才能為台灣帶來三贏——同時解決空汙、全球暖化及國防上的能源安全問題。

※ 更多精彩內容請詳見《願景工程基金會》專題《減碳起步走：台灣淨零戰略夠紮實嗎？》

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