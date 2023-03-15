減碳起步走／光電設置率超低 用電大戶買碳權多於建設

綜觀「十二項戰略」其中五章皆以能源為題，可謂重中之重。但綠色和平基金會在去年底發表「五大傳產集團總體檢報告」，發現台塑、遠東、中鋼、台玻、統一等集團，除了中鋼以外，其餘光電設置率都低於4%。

該報告指出，經濟部雖自2021年起實施「用電大戶條款 」，要求用電契約容量5000瓩以上，約三百家企業必須在2025年達到建置10%綠電的目標；此條款容許業者選擇以自建再生能源發電設備、儲能設備、購買再生能源憑證或繳納代金等方式完成。

「用電大戶條款上路至今兩年，成效卻不彰。」綠色和平指出，目標企業卻多數採購買憑證方式履行義務，未實際增加再生能源設置量。

報告列舉，五大傳產集團未開發的屋頂面積將近300萬平方公尺，相當於148座台北小巨蛋面積，比極具爭議的知本濕地光電開發案（約226萬平方公尺）還大。這五大集團旗下的13家企業中，有9家在兩年間屋頂光電設置零成長。

綠色和平氣候能源專案主任洪昇邦表示，行政院已將《再生能源發展條例》修正草案送交立院審議，要求新建物屋頂設置光電設備，期望加速民間屋頂的光電發展，「卻對於更該負責的用電大戶輕放」。洪昇邦認為，經濟部若管不動用電大戶，最終恐讓2050淨零成為一場白日夢。

洪昇邦呼籲，經濟部應將用電大戶的光電設置義務量，由10%提升至20%，以呼應台灣2025年綠電占比20%的目標，並且隨著能源轉型進程逐步提高；此外，應積極鼓勵自建發電設備，尤其是自有屋頂光電，優於購買憑證或建置儲能設備。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍則主張，用電大戶的門檻應從5MW調整為800KW，從三百擴大至五千家，才能有效利用產業的閒置屋頂，「就算不要求立即使用綠電，也應儘早訂出時程、提出獎勵方案」。

高茹萍也強調，「政府機關、教育機構不應被排除在用電大戶範圍外」，這些機構有帶頭示範的作用，目前卻被免除義務責任，造成公有屋頂空間尚未被充分利用。

由於屋頂光電具有分散式發電的好處，高茹萍表示，未來台灣若碰上如俄烏戰爭般的危機，這些再生能源可協助企業維持產業運作，「不會說電網一垮，我們整個產業就完蛋了」，政府機關及學校也如此，必須設法維持電力自主。

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