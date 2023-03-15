減碳起步走／綠色金融上緊發條 避免化石投資成了升溫幫兇

​​十二項戰略中的「綠色金融」專章由金管會主責，規劃刺激淨零投資的政策、促使企業公開氣候風險相關的財務規劃。金管會也在去年發布「綠色金融行動方案3.0」，加速金融機構及投融資部位的溫室氣體盤查，並公布「永續經濟活動認定參考指引」，提供金融業投融資評估、與企業議合的依據，鼓勵將資金導引至低碳、永續的經濟活動中。

「目前都是鼓勵為主，鼓勵不太有用。」環境正義基金會專案主任葉于瑄表示，金管會雖逐步要求金融機構及上市櫃公司揭露碳排，卻沒有強制金融機構逐步由化石燃料產業撤資的規劃。

葉于瑄指出，全球經濟體對化石燃料成癮，不從中抽出資金，不利於催生低碳永續的新經濟、減少氣候災害造成的人權衝擊和財務損失。

「化石燃料開採的行業，這塊完全不可以再投任何錢進去。」葉于瑄說，根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）的評估，繼續開採化石燃料，就不可能控制全球升溫在1.5度C以內。

此外，環境正義基金會分析，政府基金包括郵政儲金、勞工退休基金、國家發展基金、勞工保險基金及公務人員退休撫卹基金，相關基金的投資組合並不透明，公民無從監督政府投資是否永續。

「14.4兆的政府基金，收的也是人民的錢，當中到底有多少與高碳排產業牽連？」葉于瑄呼籲，政府應撤出化石燃料投資，轉而挹注低碳永續的綠色產業。

關於強制撤資的政策規劃，金管會綜合規劃處處長胡則華回應，金管會不能要求私部門「只能投資什麼、不能投資什麼」，站在政府立場，必須尊重市場機制。

「我們不希望金融業一下就從產業撤資。」胡則華表示，包含石化產業等上市櫃公司，若有前瞻技術能夠減少碳排，銀行仍然願意融資給企業、促進轉型計畫。胡則華補充，企業一旦實踐減碳承諾，銀行會在融資利率及還款條件上予以優惠，「我們希望金融業透過議合，說服企業為減碳努力」。

「如果企業長期『不符合』永續指引，就會產生排擠效果。」胡則華說，銀行投融資對象的碳排若降不下來，將拖累銀行的減碳計畫；銀行相對願意投資減碳表現優異的企業，她認為：「資金的確會移轉。」

金管會監理對象為金融業及上市櫃公司，無權責管轄政府基金的揭露和投資運用。胡則華表示，勞動基金運用局曾主動邀請金管會分享綠色金融政策，對永續投資有所關注。胡則華坦言，五大基金是否符合永續投資，目前沒有更上位的政府機關督導，只能交由基金主管機關「自由心證」。

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