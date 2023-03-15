減碳起步走／交通淨零只見電動化拼數量 學者批不及格

對交通學者張學孔而言，交通減碳的基礎是提升大眾運輸使用率、改變使用者過往輕忽環境與道安成本的習慣。 製圖／願景工程基金會

交通碳排放約占全台14%，僅低於工業，十二項戰略將「運具電動化及無碳化」獨立成章，並提出2030年市區公車全面電動化、2040年電動小客車及機車100%市售比兩大目標。不過台大土木系交通工程組教授張學孔分析，「若未提高公共運輸占比，交通淨零有困難」。

「同樣的距離，基隆到屏東的公共運輸使用率是18.5%，日本東京到名古屋是72%。」張學孔強調，各國的交通淨零除了電動化，更會拉高公共運輸比，才能減少私人燃油車的既有碳排，但十二項戰略完全沒提及此點。

張學孔說，「運輸結構更新」是減少交通碳排的最重要路徑，國發會卻只談電動車，不談改善用路人行為，僅一頁提及加強公共運輸，「沒有想到這塊規劃，等於不及格」。

十二項戰略為何如此保守？張學孔猜測，先談技術與硬體是非戰之罪，畢竟改變習慣很困難，「大家就是喜歡便宜、方便的東西，把外部成本丟給政府和其他人」，於是擁擠、危險、污染成了台灣的交通現況。人人有自用車很方便，「其實成本是回歸到自己承擔」張學孔說。

張學孔主張，政府應從稅率著手，提高用車成本，給予大眾運輸優惠，最後由市場影響用路人。他舉例，倫敦、新加坡在尖峰時刻向汽車收取「壅擠費」，再將收入改善巴士與地鐵系統，為通勤族、弱勢民眾提供套票，大幅改善路網健康，紐約也正在決議效法。

張學孔也提醒，若國發會、交通部往後著眼結構，必須回頭想想2030年的公車電動化目標，重新研擬。根據國發會資料，全台現有一萬七百輛公車需電動化，張學孔說：「如果要讓更多人搭公車，這數量遠遠不夠。」

在張學孔的願景中，「改變使用者習慣」是首要目標，制度可產生強制力，下一步則要透過新科技帶來好處，創造更多「吸引力」。

「假設我要到交通部開會，打開一個app，就會幫我算出公車、捷運、共享腳踏車等選擇，當我依循路線使用低碳載具時，還會替我累積個人碳匯。」張學孔分析，歐洲國家正大力發展智慧路網，透過交通數據預測道路的擁擠程度，再算出最合適的大眾、共享載具路線，如此一來，不只為運輸減碳，還能一併解決交通風險。

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