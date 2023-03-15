減碳起步走／高熱都市急需降溫 綠建築只是配套之一

交通與建築是都市中的最大碳排來源，但十二項戰略中與建築相關的內容散落在「節能」與「淨零綠生活」等六章節中。國立成功大學建築學系專任教師林子平認為，其戰略層級不夠高，「也未進行整合性思考」，只對單一建物有效，必須同步與都市規劃進行，才能達成全盤減碳。

目前十二項戰略的「建築」路徑，包含推動能效分級制度、推展綠建材與工法，並於2030年達到一年新建350件綠建築。據內政部建築研究所規劃，公有建築將先行淨零，依序從辦公服務類、公共集會類，逐步拓展到衛福機構、宿舍等。

林子平表示，德國推動綠建築時，也先從公部門出發，創造技術與誘因，才能吸引民間投入，「畢竟民用建築太多，不好做，而且牽涉到成本與價格，勢必引發怨言」。他認為，目前的戰略「可理解，但仍稍嫌保守」。

規範可望帶來改變，至於既有房舍呢？林子平認為，「那些未考量到氣候危機的法令也要改」，尤其是《國土計畫法》和《都市計畫法》。林子平說，許多屋頂光電板或綠化走廊的新設計，就卡在「建蔽率及容積率」限制下，無法跟上減碳先進國家的發展速度。

至於技術面，林子平分析，低耗能家電僅能減少用電排碳，蓋房子開發土地、開挖建材等「製程」才是最大的碳排來源，「不能只從設備的觀點去看。」他舉例，目前荷蘭已強制房仲業者登錄建案的碳足跡與能效級距，在此嚴格規定下，能效越好，房價更高，成為綠建築的驅力。

「如果不先替都市退燒，綠建築的成效便有限，一定要做足都市規劃。」林子平表示，建築減碳僅是基礎，還需以自然為本，透過路樹、公園、河流打造綠廊道，同時兼顧「降溫」與「氣候調適」。

林子平認為，不論是都市規劃或建築設計，未來都必須將「調適」納入設計階段中。他說，如果都市不做調適，夏天太熱還是得吹冷氣，淹水又要靠大型機具抽水，「這就是本末倒置」。

不過學界也擔心，民眾的居住成本因此上升。林子平強調，都市規劃得納入公正轉型，如台北市萬華區巷弄交錯，都市熱島效應嚴重，且房價較低；大安區則有公園降溫，更是熱門銷售地段，勢必更容易進行淨零轉型。林子平說，氣候變遷不只擴大各國貧富差距，也牽動居住正義。

※ 更多精彩內容請詳見《願景工程基金會》專題《減碳起步走：台灣淨零戰略夠紮實嗎？》

※本文由《願景工程基金會》授權刊載，未經同意禁止轉載。