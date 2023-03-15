減碳起步走／環保署、金管會合作訂碳費 綠委估今年完成

今年二月《氣候法》實施，明確將碳費入法，落實「排碳者付費」，讓排放溫室氣體的企業付出相對應的價格，藉此產生減碳誘因和動機。但最受關注的費率、收入用途還有待相關子法訂定。幕後推手立委洪申翰表示，「碳費配套和氣候法相關子法，都預計今年完成」。

中研院經濟所兼任研究員蕭代基認為，碳費的原理形同「政府提高電價後，人們會更節約用電」，因此碳定價是重要的減碳工具。

至於立法前爭論不休的「碳費或碳稅」兩難，蕭代基表示，碳費在大法官解釋中屬於特別公課，收入用途受限，費率必然較低；如果行政院只對排碳大戶收每噸300元，很難形成減量誘因。

「氣候法只提碳費、沒有碳稅，是很大的缺點。」蕭代基說，《氣候法》應明確規定2023年開徵碳費、2025年碳費落日，同時2026碳稅與碳邊境稅日出；也要逐年提高稅率，以歐盟碳邊境稅稅率（CBAM）為基準。他擔憂，若未來碳費價格未接軌CBAM ，「廠商在國內繳的錢不夠，結果還要補繳給歐盟。」

針對民間提及「碳稅優先」，洪申翰回應，氣候法〈第三十六條〉新增內容，即是要求環保署必須跳脫傳統思維，跨部會與金管機關合作，訂立適當的碳費制度。

洪申翰認為，此修法賦予行政部門職權，更是強制它們正視氣候變遷，如今先把手上的工具「用到好」，未來「台灣的碳定價也不會只停在碳費」。

立委洪申翰認為，環保署必須跳脫傳統思維，跨部會與金管機關合作，訂立適當的碳費制度。 記者陳靖宜／攝影

至於碳費的第二大癥結，若碳費徵收對象有效減少溫室氣體排放，可提出「自主減量計畫」申請優費匯率，雖在修法後保留「中央主管機關另定之」，修法前連日反對的環團仍抱持疑慮。

依法將成立的「溫室氣體管理基金」也在氣候法〈第三十三條〉明載，用途包含補助、獎勵「事業投資」溫室氣體減量技術。荒野保護協會理事陳雍慧便認為，政府基於「汙染者付費」原則，不應將碳費收入回饋給企業投資減排設備。

溫管基金雖也明訂用途包含氣候變遷教育、各政府機關的公正轉型事項等人權用途；不過陳雍慧仍指出，未來台灣若從碳費轉換至碳稅，碳稅收入用途就不必受限在減碳、氣候調適工作，可納入更多符合用途，如輔導勞工就業、補助具公益性質的淨零技術研發、保育自然棲地等。

洪申翰坦言，氣候法修訂後，如《再生能源發展條例》正送交立院審議中，將大幅影響屋頂光電發展，未來《國土計畫法》與《海域空間管理法》則牽涉大型光電及離岸風電的廠址規劃，避免再度傳出與民、與自然爭地的爭議。

洪申翰說，淨零轉型將主導未來的國家施政方向，太多法律與部會必須汰換舊思維，不論政府單位之間，或政府與民間，「都需要凝聚共識」。

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