永續小學堂跨世代協作！百貨改裝建材轉生偏鄉小學永續圖書室

如何善用自身資源，展現企業的經營思維；如何與夥伴並肩前行，開創加乘的價值。夥伴與結盟，是執行永續中不可或缺的元素，尤其世界經濟論壇（WEF）2023年主題「在碎片化世界中合作」，更意味著攜手合作刻不容緩。

冠德企業集團旗下的Global Mall環球購物中心，以實現家庭日常生活幸福為宗旨，讓商場不只是滿足購物的場所，更是綠色永續教育與推廣的場域。為此，環球購物中心在2023年初與銘傳大學建築系「高山上的建築課」偏鄉實構築計畫完成跨世代協作，花費長達半年的時間，改造桃園市復興區奎輝國小的圖書室，採用循環建材，將永續融入閱讀場域，讓「未來永續小學堂」的概念走出商場，在偏鄉學校種下閱讀與希望的種子。

環球購物中心與銘傳大學跨世代協作，協助奎輝國小改造圖書室，並用循環建材讓永續融入閱讀場域。 圖／張皓婷 攝影

永續實構築 改造計畫讓學生愛上閱讀「以前的圖書室舊舊窄窄的，現在好寬好亮」、「之前拿書都要請老師幫我們，現在自己就可以拿」、「圖書室變得好漂亮，以後會更常來。」今年一月上旬、準備歡慶農曆新年時，奎輝國小圖書室湧進一群興奮的學童，張大眼睛發出讚嘆，隨意抽出書架上的故事書，坐在窗邊、階梯或椅子上大聲朗讀。

圖書室明亮且舒適的設計獲得奎輝師生好評，這項規劃來自於銘傳大學設計學院副院長暨建築系副教授李芝瑜，與「高山上的建築課」偏鄉實構築計畫的16位建築系學生，花費近1個半月時間重新設計與改造圖書室。

奎輝國小學童興奮湧入新的圖書室，抽出書架上的故事書，坐在階梯上共讀。 圖／張皓婷 攝影

為了讓設計與規劃真正符合需求，學生們直到上山施作前一晚仍在修改設計圖，並且在校內工場一遍又一遍試作；李芝瑜表示，走訪舊圖書室後察覺3項痛點，分別是「學童不容易從過高的書架取書」、「空間因光源與建材色系而呈現昏暗感」、「缺乏適合不同年齡層、不同身高體型的閱讀座位」，如何運用設計解決這些難題，就是最重要的任務。

隨後，學生們降低層架、拆除高架地板，並且將書架往四周靠攏，讓光源再度照進圖書室，同時清出中央位置，設置不同高低、可移動式的閱讀座位，增加圖書室的視覺開闊性與功能性，更在牆上布置活動層板，掛上小盆栽或擺飾，營造明亮蓬勃的場域。同時還能設置成可投影的學習型教室，提供老師投影教學或帶著學生一起互動討論。

銘傳大學生將書架往四周靠攏，並且在中央設置閱讀座位，為圖書室營造明亮蓬勃且舒適的閱讀環境。 圖／張皓婷 攝影

近40噸建材的後援 環球購物中心化身永續推手奎輝國小圖書室像一張永續畫布，讓銘傳大學生恣意揮灑與實作，但最關鍵、賦予色彩的顏料還得仰賴環球購物中心。除了與大學生們密集討論設計藍圖，環球購物中心花費多個月的時間，來回盤點、整合商場與專櫃改裝、可再生使用的建材，包括木櫃、窗框、組合層架、燈具、桌椅等，一共近40噸建材物資，成為大學生們改造的有力後盾。

圖書室啟用儀式當天，環球購物中心也將館內舉辦受歡迎的「未來永續小學堂」課程複製到奎輝國小，在大學生們陪伴下，學童們一起彩繪二手紙袋，可作為未來每一次借書時可重複使用的袋子，一起實踐永續教育。透過銘傳大學的改造，讓學童們重新喜歡圖書室，增加閱讀的動力。

環球購物中心提供紙袋讓學童們彩繪，期望用自己繪畫、獨一無二的紙袋，培養學童們重複使用的習慣，進而理解永續的重要性。 圖／張皓婷 攝影

以永續與閱讀跨世代合作 翻開共好的永續篇章環球購物中心積極推動綠色家園、智慧城市及幸福社會，將綠色永續融入食衣住行育樂，近年來更呼應聯合國永續發展目標，結合長期響應冠德企業集團推動的閱讀行動，開辦「未來永續小學堂」系列活動，讓綠色永續實踐於日常生活當中。

環球購物中心協理詹逸晨表示，閱讀打開孩子新視界、教育賦予追求夢想的力量，永續引領幸福生活的關鍵，而環球購物中心與銘傳大學、奎輝國小的三方聯手，更是展現跨世代合作典範。

隨著永續成為當代顯學，各國與各企業都追求淨零碳排與ESG，這一堂串聯百貨商場、大學生與小學生世代間的永續課程，用實際案例翻開共好的永續篇章，為未來種下綠色種子持續萌芽、深植於生活當中。