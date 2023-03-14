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故宮10萬張典藏品圖檔外流 調查局立案調查

中央社／ 台北14日電
故宮驚傳數千件故宮國寶數位圖檔遭駭，在百度、淘寶等網站賤賣。圖為王羲之名作「快雪時晴帖」及珍藏墨寶文物透過數位化在台北國際書展展出。圖／故宮提供
故宮驚傳數千件故宮國寶數位圖檔遭駭，在百度、淘寶等網站賤賣。圖為王羲之名作「快雪時晴帖」及珍藏墨寶文物透過數位化在台北國際書展展出。圖／故宮提供

媒體報導，故宮系統去年6月疑似遭駭客外流數千張典藏品圖檔，並於中國淘寶等網站上販售。調查局今天由資安工作站、台北市調處派員前往故宮了解情況，並已立案調查。

調查局表示，本案由資安工作站立案調查，將積極追查是否有中國或境外駭客涉入，相關細節因案件偵辦中不便說明。

故宮新聞稿指出，國立故宮博物院推行數位典藏，並開放OPEN DATA專區；去年6月典藏品圖檔外流，政風室啟動行政調查，今年2月16日經專業人員考核委員會決議，處分承辦的林姓研究人員1次申誡。

故宮指出，為加速公開40萬張600萬畫素圖檔，承辦的林姓研究員用自己設計的降檔系統，來轉換2000萬至3000萬畫素的原始數位高階圖檔，但數量太大，林員進入公開系統作業，並在傳檔時出現問題。

故宮表示，根據紀錄，遭擷取的典藏品圖檔約有10萬張，將請平台下架相關商品，並擬請律師針對販售平台提智財權受損。

國立故宮博物院 駭客

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