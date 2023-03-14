故宮10萬張典藏品圖檔外流 調查局立案調查

有些物品或許在當下顯得普通，但隨著年代的堆疊，以及回憶的催化，便有了截然不同的價值。莊潤成拿起一台TOMY製的本田CB750F機車模型，他說小時候爸媽曾經買過這些小車，但長大後要不是玩壞了就是遺失，或許是想找回童年回憶，也或許更加了解這些收藏的價值，便一頭栽進收藏80年代老物的「深坑」中。

2023-03-14 11:00