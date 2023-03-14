故宮國寶高階圖檔遭盜 故宮澄清：外流非經個人電腦

故宮遭鏡周刊爆料數千件故宮國寶數位圖檔遭盜，在百度、淘寶等網站賤賣，並遭質疑刻意隱瞞此事。故宮發新聞稿表示，去年6月期間發現有本院所藏高階圖檔等外流情形，政風室於8月12日啟動行政調查，相關調查報告於今年1月3日核定。林姓研究人員於2月遭考核委員會記申誡一次。

故宮指出，故宮為數位典藏公開化，由數位資訊室林姓承辦人以自行開發影像轉換程式進行自動化降階處理後，開放於數位典藏系統。相關作業因資料量過大，造成主機容量滿載，效能變差，故承辦人員將資料移至公務系統中可提供對外服務之伺服器(非個人電腦)，造成院外有心人士得以使用工具軟體或拼圖軟體等方式，操作讀取局部的高階圖檔後加以拼接存取。

故宮表示，年底將完成文物高階圖檔自動上傳、下載及轉檔機制之系統建置，所有相關使用申請調檔下載，均採內部封閉式儲存設備及系統程式自動化處理作業，阻絕人為操作可能外流之風險。有關網路平台相關資料下架方面，擬洽請法律顧問向淘寶網、書格網平台等提出下架主張，或提出進一步的訴訟，以維故宮權益。