建中失戀沒考上台大 史哲感謝「看到不是台北的台灣」

文化部長史哲有一組秘密的LINE貼圖「老闆說得好」，上面記錄他的口頭禪：「偉大化」、「起手式？」、「脈絡很重要」，還有充滿鄉土味的「大起來了喔」、「會當講、莫比(能講的不要用比)」。但貼圖上沒有任何資訊，只有認識的人才知道畫的是史哲。史哲笑著透露，他曾請一位圖文作家當秘書，沒想到秘書暗中將他畫成貼圖、上網銷售。如今這組貼圖成為史哲和工作夥伴的「暗號」。

貼圖中的史哲口吻洋溢台派「氣口」。但其實史哲是外省第三代，父親是創立人本文教基金會的教育家史英。史哲生於台北，六歲到十歲赴美當小留學生。他回憶，回台後寫作文把「蔣公」寫成「蔣公公」，慘遭老師罰站，「但一個小學生怎麼可能理解『蔣公』和『蔣公公』的差別？」 這也是他現在對中正紀念堂的態度—透過民間競圖的過程，讓中正紀念堂可以被民眾想像與討論，「去個人化與去偉人化」，「承認他的功、也不逃避他的過。」

談到中正紀念堂轉型，史哲認為「有形的改變不如人意，無形的改變卻有長足的進步」，朝野對於「去個人化與偉人化」與「功過並陳」逐漸形成共識。只要無形的共識形成，便能促成有形的改變。

史哲念建中時因失戀沒考上台大。他形容自己是「負氣」去台中讀東海大學、之後又到高雄服務多年、與五湖四海的人打交道，閩南語因此練得比本省人還「輪轉」。如今他感謝這樣的機遇，讓他看到「不是台北的台灣」。

回憶1980年代，史哲說:「那是一個有點苦悶、有點絕望的年代，社會運動把所有的人捲進去」。「悲情城市」電影上映那年他念大二，跟一群朋友合開西餐廳，名字就叫「悲情城市」。再隔一年發生野百合運動，餐廳也倒了，「因為所有人都跑去搞野百合」。當年一起露宿中正紀念堂的野百合同志，現在有人跟史哲一樣站在台上，有人等著在台下質詢、抗議。