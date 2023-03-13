建中失戀沒考上台大 史哲感謝「看到不是台北的台灣」

聯合報／ 本報記者陳宛茜
文化部長史哲有一組秘密的LINE貼圖「老闆說得好」，上面記錄他的口頭禪。記者林伯東／攝影
文化部長史哲有一組秘密的LINE貼圖「老闆說得好」，上面記錄他的口頭禪。記者林伯東／攝影

文化部長史哲有一組秘密的LINE貼圖「老闆說得好」，上面記錄他的口頭禪：「偉大化」、「起手式？」、「脈絡很重要」，還有充滿鄉土味的「大起來了喔」、「會當講、莫比(能講的不要用比)」。但貼圖上沒有任何資訊，只有認識的人才知道畫的是史哲。史哲笑著透露，他曾請一位圖文作家當秘書，沒想到秘書暗中將他畫成貼圖、上網銷售。如今這組貼圖成為史哲和工作夥伴的「暗號」。

貼圖中的史哲口吻洋溢台派「氣口」。但其實史哲是外省第三代，父親是創立人本文教基金會的教育家史英。史哲生於台北，六歲到十歲赴美當小留學生。他回憶，回台後寫作文把「蔣公」寫成「蔣公公」，慘遭老師罰站，「但一個小學生怎麼可能理解『蔣公』和『蔣公公』的差別？」 這也是他現在對中正紀念堂的態度—透過民間競圖的過程，讓中正紀念堂可以被民眾想像與討論，「去個人化與去偉人化」，「承認他的功、也不逃避他的過。」

談到中正紀念堂轉型，史哲認為「有形的改變不如人意，無形的改變卻有長足的進步」，朝野對於「去個人化與偉人化」與「功過並陳」逐漸形成共識。只要無形的共識形成，便能促成有形的改變。

史哲念建中時因失戀沒考上台大。他形容自己是「負氣」去台中讀東海大學、之後又到高雄服務多年、與五湖四海的人打交道，閩南語因此練得比本省人還「輪轉」。如今他感謝這樣的機遇，讓他看到「不是台北的台灣」。

回憶1980年代，史哲說:「那是一個有點苦悶、有點絕望的年代，社會運動把所有的人捲進去」。「悲情城市」電影上映那年他念大二，跟一群朋友合開西餐廳，名字就叫「悲情城市」。再隔一年發生野百合運動，餐廳也倒了，「因為所有人都跑去搞野百合」。當年一起露宿中正紀念堂的野百合同志，現在有人跟史哲一樣站在台上，有人等著在台下質詢、抗議。

如今這批曾一起露宿中正紀念堂的人，未來也要一起決定中正紀念堂的下一步。史哲感慨，不久前去看重新上映的「悲情城市」，發現拍電影時的侯孝賢比現在的史哲還年輕，「我卻沒有他當年的勇氣」。重新回到台北的史哲，會不會找回當年的勇氣，勇敢改變台灣文化的困境？

文化部長史哲有一組秘密的LINE貼圖「老闆說得好」，上面記錄他的口頭禪。記者林伯東／攝影
文化部長史哲有一組秘密的LINE貼圖「老闆說得好」，上面記錄他的口頭禪。記者林伯東／攝影

史哲 中正紀念堂 貼圖

延伸閱讀

文化部長史哲談上任挑戰 打通影視音產業的任督二脈

文化部長史哲訪屏東 周春米爭取兒童探索館、美術館

歌仔戲藝師陳美雲72歲辭世 史哲：歌仔戲界的活字典

歌仔戲國寶陳美雲過世…史哲：文化部將頒旌揚狀 表彰一生成就

相關新聞

軍公教年改將滿5年「配套在哪」

軍公教年金改革將滿五年，依規定應展開檢討。國民黨立委游毓蘭質疑，年金三法通過後，行政院年金改革辦公室幾乎停擺，五年法定檢...

新聞眼／年改除了軍公教 其他敢檢討嗎

蔡政府上任後設立國家年金改革委員會，啟動年改會議及國是會議，歷經幾波腥風血雨抗爭，終在立法院三讀軍公教退撫三法。近五年過...

文化部長史哲談上任挑戰 打通影視音產業的任督二脈

文化部長史哲隨身攜帶藍芽喇叭。不久前他為一位日本訪客播放宇多田光的「First Love」，對方當場淚流滿面。「每個人生...

回響／南寮淤土 竹市編經費送回收場

新竹市青草湖十二點五萬立方公尺淤土被用來作為南寮漁港環境改善工程的基礎土方，聯合報調查發現，部分區域遭堆置廢磚、生鏽鐵棍...

建中失戀沒考上台大 史哲感謝「看到不是台北的台灣」

文化部長史哲有一組秘密的LINE貼圖「老闆說得好」，上面記錄他的口頭禪：「偉大化」、「起手式？」、「脈絡很重要」，還有充...

人物側寫／外省三代台語超溜 與悲情城市淵源深

史哲有一組秘密的LINE貼圖，記錄他的口頭禪「偉大化」、「起手式？」、「脈絡很重要」，還有充滿鄉土味的「大起來了喔」。史...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦