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文化部長史哲談上任挑戰 打通影視音產業的任督二脈

聯合報／ 記者陳宛茜／專訪
文化部長史哲。記者林伯東／攝影
文化部長史哲。記者林伯東／攝影

文化部史哲隨身攜帶藍芽喇叭。不久前他為一位日本訪客播放宇多田光的「First Love」，對方當場淚流滿面。「每個人生命中都有一首有畫面的歌。」史哲認為，音樂、電影和戲劇都是「典型的國民記憶庫」，有畫面、音樂和故事。如果能讓台灣的電影、音樂和戲劇進入人民生活主流化、國際化，「台灣的文化能不能像台灣的半導體，在世界擁有一席之地？」打通影視音產業的「任督二脈」，將是史哲這一年的重要任務。

史哲接受本報專訪時，剛完成站上立院教委會質詢台的「部長初體驗」，上任也剛「滿月」。相較於第一個月的謹慎小心，此刻的史哲卸下心防、侃侃而談對文化政策的想法與願景。

史哲國中念音樂班，曾擔任製片拍電影，之後進入政府體系20年。從文青變身政府官員，他認為文化部的工作是「調和大眾與分眾」、說服國家支持文化界。他上任第一份成績是用「以文化彌補逝去的青春 」的概念，說服行政院將文化成年禮擴大到21歲、從2億變10億。

史哲透露，此一被立委形容為「文青的政策說明」，概念其實來自女兒。史哲之女正是「生於SARS，畢業於COVID-19」、因疫情失去三年青春的一代。

史哲大學就開餐廳、踏入社會還開過電影公司，對金融相當有概念。他透露準備集合文化部旗下的博物館，訂下「搶文化禮金」的KPI。過去博物館常用「人次」來評估績效，文化禮金可透過透明的金流，更精準了解博物館吸引年輕世代的能力。史哲相信，只要第一年做得好，文化成年禮將成常態、年齡還能往下擴展。

接下只剩一年任期的文化部長，史哲形容自己的工作是「一棒接一棒」，但也可能在最後一棒出現重大突破。他舉電影「返校」為例，戒嚴議題在年輕世代的突破竟來自一部驚悚電影。史哲最期待的「重大突破」也是在影視界，他甫上任就就開了好幾次影視會報，希望文策院和影視局、影視司不再各行其是、進行更多整合。他認為，文策院有如早年張忠謀帶領的工研院，有機會帶領台灣文化成為另一個半導體，在世界舞台擁有關鍵地位。

史哲表示，台灣文化的建構經歷好幾個階段，如今走到「全面推動各種文化內容的再創」，如文學改編影視作品。「台灣能不能恢復大河劇的製作？」他認為，一部史詩級的大型影視製作可以推動整個影視產業，如果能讓「大河劇」常態化，便能持續推動整體影視產業。影視作品的投資必須用「一籃子股票」的概念，讓大、中、小規模的製作都能持續常態化製作。

「文化不只是文化藝術，更是人與人的互動交流。」預計在空總舉辦的台灣文博會，將是史哲上任後首次主辦的大型文化盛會。他笑說，上屆文博會在高雄舉辦、當時他的身分是總策展人，因此這屆文博會將是「史哲考史哲」。史哲期許這屆文博會不只聚焦視覺藝術，類型必須更多元，和台灣設計展做出區隔；場地也不只空總一地，必須擴展到其他空間。

史哲 電影 文化部

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