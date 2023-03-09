揭國衛院5大方向 司徒惠康：國內要能快速生產疫苗

中研院士司徒惠康去年底接任國衛院長，專長免疫學研究、基因操控與醫學教育的他，接受專訪表示，未來國衛院將延續任務導向醫學智庫的重要角色，整合國內上中下游生醫研發能量，系統性的落實疾病預防與治療，成為國人健康的堅實後盾。

司徒惠康也說，疫苗二廠建立後，國衛院在新興傳染病疫苗及藥物研發將有更多突破，國衛院在癌症精準治療、高齡醫學與兒童醫療網等5大領域，也都有布局。

以人為基礎、結合科技 予病人實質助益

「進入國衛院對我來說是全新的開始，有更多機會和工具，可以去做以人體為基礎的科學研究。」司徒惠康表示，國衛院擁有優質、多元的研究人才，且能夠匯整國內的臨床試驗資源，也具有進行基因體、蛋白質體學、糞便微菌叢等各式體學分析的能量，透過以人體為對象的研究，獲得更貼近真實世界的研究結果，運用在醫學、公共衛生領域，對疾病的預防治療帶來正面助益。

「國衛院的研究結果，除了以人為基礎，也搭配現代科技，對病人有實質且直接的幫助。」司徒惠康舉例，國衛院曾與長庚醫療體系及宏碁智醫團隊，合作「肥胖症智慧預測系統」大型計畫，建置「國人疾病多重體學資料庫」及「整合性智慧預測系統」，開發針對肥胖症和第二型糖尿病的智慧醫療預測、防治模式。

他表示，結合基隆長庚長期搜集資料的社區研究目標族群，加上宏碁智醫的人工智慧（AI）分析團隊，國衛院在不同疾病的研究上獲得重要結論，並成功開發一款程式，可揪出高達8成心電圖正常，冠狀動脈卻已發生阻塞的患者。

將設疫苗二廠 加速傳染病疫苗研發

過去3年新冠疫情肆虐，本土疫苗、藥物研發能量受到重視，司徒惠康表示，國衛院的目標是未來面對新興傳染疾病的時候，國內能有「從頭到尾、快速生產疫苗」的能力。國衛院致力於傳染病疫苗和藥物研發，「未來新的疫苗二廠設立以後，我們有更大的能量來做這件事。」他說，信息RNA（mRNA）平台係新興傳染病疫苗的重要趨勢，國衛院已投入可觀資源進行研發，未來將在基礎建設、專利取得等面向持續努力。

建本土癌症基因資料庫 整合資料分析技術

癌症精準醫療是國衛院研究項目的一大重點。國衛院參與執行跨部會「健康大數據永續平台」，2019年底開始執行「精準醫療公私合作聯盟」計畫，以建置本土癌症基因資料庫為目標，透過國衛院下轄的「臺灣癌症臨床合作組織（TCOG）」找尋合適患者，無償接受次世代基因定序（NGS）檢測、取得臨床試驗藥物，同時幫助國內生技醫藥產業加速臨床試驗收案，合法、合理取得真實世界數據。

司徒惠康表示，針對國內癌症防治，國衛院還有「更大的藍圖」。他表示，透過整合第一線醫療院所病人的臨床資料、基因訊息，結合健保資料庫，以及國內各大生物資料庫的資料，藉由AI等醫療資訊處理技術，進行更有效的分析，「這些結果可以直接回饋到病人身上，針對治療指引做出更好的調整。

高齡社福研究 讓長者活得有尊嚴

「2025年，台灣就要進入超高齡社會，高齡醫學是必須重視的議題。」司徒惠康表示，國衛院2021年起即與台灣大學合作，在雲林成立「高齡醫學與健康福祉研究中心」，以維持高齡長者健康狀況為目標，除了醫療、輔具以外，也將就社會、文化面向進行研究，提出政策建言。讓長者「有尊嚴、很光彩」的走完生命的最後一段路，是高齡中心的重點和核心理念。

台兒童死亡率高 司徒惠康：將挺身而出

司徒惠康指出，台灣醫療水平在世界名列前茅，兒童死亡率卻高居不下，建構更完善的兒少醫療照護網勢在必行。他表示，與基因、遺傳等疾病相關的兒童死亡率，可以透過早期診斷降低，但兒童醫療涉及的面向不僅止於此，與意外死亡、邊緣家庭的社會、經濟支持度，以及新住民家庭的文化認同程度均有關聯。

司徒惠康表示，要提供一個優質的兒童照護體系，必須整合醫療、社會照福祉、教育等不同面向，涉及跨部會協作，「衛福部主責健康、社會福祉相關任務，國衛院必須挺身而出。」