健康永續論壇／桃園力抗少子化 王明鉅：寶貝非婚生子女

台灣疫苗推動協會與聯合報共同舉辦「2023城市健康永續論壇」，六都副市長或衛生局局長齊聚，交流母嬰健康相關政策。桃園市副市長王明鉅表示，在六都中，桃園市人口最年輕、育齡婦女生育率最高，但仍需積極對抗生育率下滑趨勢。

桃園市預計今年成立婦幼局，目標讓人願意結婚、願意生，將辦理萬元凍卵營養金補助、中醫助孕及養胎、遠距智慧醫療、加強產後心理健康照護，不讓家長孤軍奮戰。

王明鉅指出，去年台灣出生數只有13萬，總生育率掉到0.87，低於先進國家平均，不過桃園生育率高於全國，去年就有1萬8000多個寶寶誕生。雖然生得少，但生下來的孩子每個都是寶，他認為少子化危機的問題在於國人「不生」，成因至少有四個面向，值得分別研議對策。

首先是不婚不生、為了升遷不敢生。王明鉅曾任台大醫院副院長，他以女性住院醫師為例，幾乎沒有人敢在當完總醫師以前去生小孩，因為只要少一個人，剩下幾個住院醫師就值班到會累死。還有其他工作是只要去生育，升遷就沒救了。不過友善生育的職場，衛生單位幫不了忙，有待勞動部和企業主多努力。

再者，是想結婚卻沒對象。王明鉅說，職場上的性別隔離也是個問題，很多工作根本沒有機會結交朋友，想結婚也結不成。比如醫院的醫療從業人員大多是女性，還有「宅男大本營」的新竹縣市，這些人也常常工時過長，忙到沒時間認識異性朋友。

第三是結了婚卻不想生或生不出來。王明鉅表示，明確想生孩子的人，政府一定要協助，重點不是補助，而是協助家長不孤軍奮戰。

針對孕前，桃園市提供30幾歲女性一萬元凍卵營養金、孕前健康檢查、中醫助孕；孕期有偏鄉數位子癲前症照護系統、智慧產房、中醫助孕、高風險個案管理、婦幼交通等協助。產後則要銜接心理諮商、婦幼小管家、企業托嬰/教保服務、生育/育兒津貼、家庭教育中心親職教育講座。

第四則是對於非婚生子女的污名。王明鉅說，在歐洲國家非婚生子女的佔比遠高於東方國家，東方國家通常是結了婚才會生小孩，要是結婚被疫情或其他因素耽誤了，就會乾脆不生，或是想要晚一點再生，這也是很可能是去年台灣出生數掉到13萬的部分原因。王明鉅呼籲，如果少子化是國安危機，應該要推廣「非婚生子女也是寶」，不要讓人擔心汙名而不敢生。