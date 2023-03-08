信用卡額度大揭密 完整解答一次公開

圖／簡銘佑提供

大多數人都有使用過信用卡的經驗，擁有一張以上信用卡的人更比比皆是，然而，仍然有不少人有核卡沒過的經驗，或是成功核卡，結果發現額度很低，完全不符合自己原本的期待，你知道為何會有這樣的落差嗎?信用卡額度究竟是怎麼計算的?銀行審核的流程又是甚麼?已經有信用卡，可以以卡辦卡嗎?種種疑問，下面一次替大家解答

首先，信用卡額度是指信用卡最高可以使用的消費金額。舉例來說，若發卡銀行顯示你的信用卡額度為 5 萬元，這就代表你這張信用卡最高能夠消費 5 萬元，而這筆額度「不是」每個月自動恢復，而是必須你的刷卡消費已出帳而且繳清卡費，繳清部份的額度才會回復。

銀行在受理信用卡申請時，會先確認客戶本人近一年內的收入財力狀況，若能提供個人收入證明(扣憑、薪資單、所得清單)、不動產(稅單、財產清單) 或流動資產(活存、定存、基金)等資料，都能有效幫助審核。

至於消費紀錄、繳款紀錄、配偶的收入、公司名下的資產等，因為無法直接辨識屬於本人的收入，將無法做為財力證明資料。例如近期市場上新推出不少聯名卡，在聯名企業的消費紀錄或會員等級並無法成為銀行核卡或額度判斷的參考憑證，如果想獲得符合預期的信用卡額度，還是需要提供合適的財力證明。除非本身跟銀行有密切業務往來，在銀行已經留存必要財力證明資料，才有機會可以免附財力證明。

基於主管機關對個人資料的保護，銀行無法直接從公家機構調閱如所得報稅資料等資訊，即使客戶與銀行有其他業務往來，例如薪資轉帳證明等資料，如果未經申請人許可，銀行亦無法直接調用。因此建議申請人如果有相關財力證明，可直接提供銀行作為審核信用卡核發及判斷額度的依據。

同時，因法規要求及風險評估的必要性，也為確保申請人的債務水準，銀行會向聯徵中心查閱資訊，申請書同意事項中也會告知需執行聯徵查詢。

順帶一提，為了避免消費者過度擴張信用，法令已明確禁止僅憑在其他銀行持有的信用卡來「以卡辦卡」，線上辦卡時如果有提示提供他家銀行信用卡資料，目的只是用來協助驗證身分而已，申請人還是需要上傳財力證明文件經銀行審核，因此財力資料是否完整，才是核發信用卡的關鍵。

因為法令有規定，信用卡持卡人的無擔保債務餘額，不能超過月收入的22倍，所謂無擔保債務，是指包括所有金融機構的個人信貸、現金卡、信用卡循環、信用卡分期等，如果無擔保負債過高，導致月收入22倍內可核給信用卡額度不足，額度就會相對較低，或無擔保負債已超過月收入22倍，將出現無法核卡的情形，所以說，平常就要注意財務狀況，謹慎理財，才能信用至上。

一般來說，銀行通常會以客戶所提供的年收入資料，搭配負債、繳款信用紀錄等聯徵資訊，作為核給申請人的信用卡額度依據。若提供給銀行的證明文件，無法直接反映客戶年收入概況，例如提供的是 5~10萬元的存款餘額，那麼銀行在無法準確認定客戶的個人年收入之下，也更容易因月收入22倍等限制，而無法核發正常的額度。不過，只要保持經常使用、按時繳款維持信用紀錄良好，都可以隨時向銀行提出申請並更新收入證明文件，重新調整額度。

另，為避免因偽冒、假造申請的案件發生，銀行通常會有一套標準來檢視申請資料，審核程序除需要一定時間外，更需要合理合法，因此，如果申請人希望作業時間迅速，檢具可辨識為申請人所有的資料及配合提供資訊會是適宜的方式。

也提醒民眾，申請較高等級信用卡所需檢附之財力門檻亦相對較高，亦較能滿足所需額度需求。此外，許多信用卡都提供刷滿一定額度可免年費的優惠，但即使是同一家銀行發行的同級別信用卡，相應的權益、優惠及免年費額度也不見得均相同或可共享累積，如果持有的是聯名卡，聯名優惠及消費方式仍需依照聯名企業規定，建議辦卡前務必多留意相關說明，日後使用上才能更順利放心。