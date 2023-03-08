【名人來加油】蔣萬安化身加油員 體驗身心障礙者的工作日常

台北市長蔣萬安日前來到陽光建北加油站，親自體驗加油、洗車流程，也呼籲民眾一起支持身心障礙朋友。 圖／吳欣穎 攝影

忙碌的上班日，一輛輛汽車魚貫轉入加油站，眼前橘白色的亮眼招牌、明亮乾淨的空間，以及熱情招呼的加油員，一改傳統加油站的沉悶感，這裡是台北市最暖心的陽光建北加油站。

或許你曾經路過或造訪，但很多人不知道，陽光加油站的員工主要是身心障礙者，包含肢體障礙、聽力障礙、精神障礙、顏面損傷，以及中重度的身障朋友，但他們自信活力、動作俐落，專業服務完全不輸一般加油站。

「歡迎光臨，請問要加什麼油？」搖下車窗後，沒想到又有驚喜，眼前的加油員正是台北市長蔣萬安，原來市長日前化身「一日加油員」，在陽光加油員的指導下，換上亮橘色的制服，體驗加油與洗車的完整流程。

「無論是加油、洗車體驗，他們的操作都非常細膩。由於是身心障礙者，訓練需要六個月甚至一年多，對我們來講的輕鬆動作，但他們得把流程拆分成很多步驟，一個步驟一個步驟慢慢記住，整個過程雖然辛苦，但是用心令人感動。」蔣萬安說。

患有輕度心智障礙的錢育晉當師傅，教蔣萬安替汽車加油的所有流程。 圖／吳欣穎 攝影

為了打造身障友善的工作環境，陽光加油站在服務與硬體設計上有不少巧思，其中降低泵島高度、使用重量輕及流速快的油槍，讓加油員可以更容易操作，降低風險與出錯率。

「請問需要統編、會員積點嗎？」加油完畢後，陽光加油員會拿出提示圖卡、計算機，向顧客再次確認、完成結帳，每一個服務步驟細膩到位，讓客人感受專業且暖心的加油體驗。

陽光加油站的洗車服務也十分用心，特別引進全台北首座履帶式平板洗車機，平坦輸送帶、無溝槽設計讓安全性大幅提升；當確認清洗完畢，會有人舉牌引導車輛駛離洗車機台，停至擦車定位。

曾經歷顏面燒燙傷的蔡雪燕與蔣萬安合作無間，用心擦拭剛洗好的汽車。 圖／吳欣穎 攝影

擦車服務講求細心與耐性，蔣萬安與陽光洗車員蔡雪燕兩人一組示範，將擦車布展開，從車頭往車尾擦拭車頂，再各自拿著一條布，由車尾往車頭方向擦乾兩側，每一個步驟都近乎完美，讓顧客的愛車煥然一新。

一日體驗結束後，蔣萬安有感而發分享，陽光加油站讓身障朋友可以從工作中找到自我、發揮所長，而加油服務也並不亞於一般加油站，「希望市民朋友，可以多多造訪陽光加油站，讓愛車得到最好的照顧。」

自民國70年成立以來，陽光基金會致力服務燒傷與顏面損傷者，也看見身心障礙者的就業困境，歷經9年的努力，正式向台北市政府爭取設立身心障礙者洗車中心，而北市勞工局也釋出2座加油站公開招標，陽光基金會順利取得，最終成立陽光加油站。

為符合身障工作需求、降低工作風險，陽光建北加油站歷經兩年半整修完成，雖然裝修過程中業績掉了四成，但改裝後的整體空間明亮舒適。

「歡迎大家前來體驗，除了為車子加油，也希望我們的暖心服務，能為每位顧客的心靈加油。」陽光加油站期待，為民眾打造一個溫暖、專業、舒適的加油站，也為身障朋友提供友善的工作環境，創造公益與消費者的共好願景。

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