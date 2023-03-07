國家公園首名原民副首長 邦卡兒當部落溝通橋梁

玉山國家公園管理處新任副處長邦卡兒．海放南20日上任，成為國家公園管理處首名原住民副首長，邦卡兒今天表示，國家公園與原鄉許多範圍重疊，將擔任管理處與部落溝通橋梁。

原任玉山國家公園管理處祕書、布農族人邦卡兒．海放南升任玉管處副處長，預計20日正式上任，成為首名調升國家公園管理處副首長的原住民，邦卡兒今天接受中央社記者訪問表示，將擔任國家公園與部落協調及溝通橋梁，以部落角度去處理狩獵、歷史文化等議題。

玉管處轄內許多土地是布農族傳統領域及部落所在地，邦卡兒．海放南說，上任後對部落、國家公園之間關係應會有更好提升，尤其是登山、研究調查方面將持續努力，玉管處也將結合在地登山協會提供山屋管理、步道維護等工作機會，同時關注高山協作員勞動權益。

民進黨山地原住民選舉區立法委員伍麗華透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，邦卡兒家裡10個兄弟姊妹，排行第7，父親在邦卡兒7歲時病逝，母親一人獨立撫養10個孩子長大，後來邦卡兒考上嘉義農專獸醫科系，軍人退伍後在家務農，也去都會區當模板工、鐵工、捆工、碎石工、搬家工，後來經母親鼓勵考試，終於考上畜牧獸醫乙等特考，分發至玉山國家公園管理處。

伍麗華說，邦卡兒曾在保育課、觀光課、塔塔加管理站、排雲管理站服務，在自己族人傳統領域與所有登山路線「走透透」，服務近30個年頭，從沒想過有一天成為玉管處副處長，邦卡兒哭了，她可以感同身受邦卡兒的感激與感慨，也非常高興看到邦卡兒適才適所。

伍麗華也指出，國家公園內許多土地是原住民傳統領域及部落聚居地，她不斷強調「尊重、看重土地的主人」，是人與自然建立良好夥伴關係的基礎，反之，若自以為是以「救世主姿態」來管理、教化、幫助在地人而沾沾自喜，這種心態最要不得。