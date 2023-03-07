校園搶才起跑！GOLF 學用接軌聯盟強強聯手 擴大企業徵才影響力

大缺工潮席捲全球，台灣人才短缺的態勢至今愈發嚴峻，各家企業爭相網羅校園人才，國內首見由友達光電、仁寶電腦、緯創資通三大企業領軍，齊聚國內 50 家企業自發成立的 GOLF 學用接軌聯盟（Gap of Learning & Field），聯手 55 所大專院校，提供學生超過330堂線上課程與上千個實習機會，推動校園職場無縫銜接，讓企業提前預約人才，共創學校、學生、企業三贏，充分落實學以致用。

IBM、教育部跨域合作 挹注線上課程助力學子

日前 IBM 宣布成為聯盟新夥伴，提供 IBM SkillsBuild 的新興科技與職場專業能力課程，成為 GOLF 學用接軌聯盟的延伸學習資源。IBM SkillsBuild 提供超過 1,000 門課程，其中包含網路安全、數據分析、雲端運算和許多其他技術學科，並有設計思維（Design Thinking）等職場所需的技能，修畢特定課程，則可獲得由 IBM 頒發、市場認可的數位證書，助力全台大專院校學子。學生只需要透過學校信箱至GOLF學用接軌聯盟平台（golfedu.org）註冊會員，即可免費開啟學習旅程。透過線上課程的學習，可幫助學生獲取更多技術培訓、補足現行教育，並增加個人就業機會。

另外 GOLF 學用接軌聯盟也同步與教育部「前瞻顯示科技與跨領域應用教學聯盟計畫」洽談合作，計畫內校系將提供豐富課程資源如：前瞻智慧顯示感測元件、製程、系統、影音互動與人因工程等，課程涵括基礎核心、進階到應用，內容豐富紮實。第一階段為新興智慧顯示科技教育聯盟由陽明交通大學擔任計畫主持，未來參與計畫學校總計將多達 15 所，共享課程資源。

半導體、資通訊、敏捷開發課程夯 求職面試技巧需求大

GOLF 學用接軌聯盟於校園徵才活動現場，推出解任務得學習好禮的好康活動，好禮包含 MSI 微星螢幕、價值超過 8,000 元的線上課程等大獎。圖/GOLF 學用接軌聯盟提供

GOLF 學用接軌聯盟自 2018 年成立至今，已協助上萬名學員完課，自課程平台數據庫觀察學習樣貌可發現：半導體、資通訊與光電產業等台灣熱門產業的主題學程最多人報名，另外如產業趨勢的敏捷開發課程也反應熱烈，近年來敏捷管理成為顯學，此課程由 2014 年即導入敏捷開發管理的新加坡商鈦坦科技所提供，學員回饋課程內容有許多實戰經驗分享，內容深入淺出，幫助學生接軌產業知識。

另外，求職面試技巧與簡報設計等軟實力課程亦是需求大宗，GOLF 學用接軌聯盟中的企業會員 104人力銀行與緯育TibaMe，攜手每月推出直播活動及每季 GOLF 會員交流，邀請到產業高階管理者如104集團總經理黃于純、緯育副總經理黃永鑫，以及人資高階主管如緯創軟體人資長陳易商等來賓，親身分享產業趨勢與人才培訓等主題，精彩影音內容於活動結束後也會陸續上架至 GOLF 學用接軌聯盟平台。

GOLF 學用接軌走進校園 追蹤 IG 就可抽好禮

為持續深耕校園，GOLF 學用接軌聯盟將於三月份參與多場校園徵才活動：3／11（六）陽明交通大學、3／22（三）臺灣師範大學及3／29（三）東海大學，推出解任務獲得學習好禮活動，現場參加同學有機會獲得 MSI 微星螢幕、遊戲手把、緯育TibaMe價值萬元的線上課程、西堤餐券、星巴克禮券、威秀電影票….等大獎！另外 GOLF 學用接軌聯盟平時透過官方社群IG（instagram.com/golf.edu.tw）更新相關資訊，鼓勵大家追蹤 GOLF 學用接軌聯盟官方IG，希望透過與學生更直接的互動，讓更多人得知 GOLF 學用接軌聯盟的學習資源與實習機會。

GOLF 學用接軌聯盟期望藉由愈加豐富多元的線上課程資源，提升年輕學子的數位競爭力，逐步實踐 GOLF 學用接軌聯盟協助學生提前與產業接軌的願景，透過產學攜手共創，促進實習就業為核心價值，達到校企資源共享共好，跨領域產業知識交流願景，永續經營開創教育嶄新局面。