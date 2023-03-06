湯德章之子湯聰模辭世 台南走讀人權場址將介紹生平

台南市文化局今天公布228事件受難者湯德章律師之子湯聰模過世消息，因在調研湯德章生命史時，獲湯聰模提供珍貴文獻，文化局將在接續走讀人權場址活動中介紹湯聰模生平。

台南市政府文化局新聞稿指出，在湯德章殉難的3月13日前夕，傳來湯聰模逝世的消息，當年白色恐怖見證者又少一人，文資處在調研湯德章生命史時，獲得湯聰模大力協助，提供珍貴文獻紀錄，完整回復那一段歷史，為後代子孫留下重要資料。

台南市文化局指出，年約90歲的湯聰模近年健康狀況不佳，4日於高雄自宅病逝，家屬低調辦理後事，文化局為感謝湯聰模的付出，將在接續走讀人權場址活動中，特別介紹這名全力投入回復歷史的長者。

文化局指出，近年在民間與公部門合作下，台南市爬梳白色恐怖，並共同執行轉型正義工作，在市長黃偉哲要求下，市政府持續對不義遺址版本進行編修，文化局在內政部地理資訊圖資雲服務平台，以文字和照片搭配Podcast語音導覽，串聯與湯德章相關的人權歷史場址，形成「正義與勇氣之路」主題地圖，深入了解這片土地曾發生的人權故事。

文化局指出，2015年台南市文化資產月活動中，文資處以生命富有移居歷程的人權律師湯德章為主題，嘗試彰顯其生命史、家族史與居住痕跡，委託台南市文化資產保護協會編採相關耆老口述歷史、影像，補足湯德章的詳盡生命史。

文化局指出，調查期間，湯聰模除了熱心接受訪談，提供不少珍貴老照片，更親自帶領團隊進行湯德章的生命路徑踏勘，遠至日本探尋走訪湯德章曾就讀的大學、住處。

文化局指出，伴隨湯聰模的記憶，使湯德章的生命史更顯立體，後來根據調查訪查成果，更於湯德章故居舉辦「走在公義的道路上－追溯湯德章生命史特展」，開幕當日湯聰模親自蒞臨，使展覽更具意義。