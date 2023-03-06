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蔡總統接見史瓦帝尼總理 感謝多次為台仗義執言

中央社／ 台北6日電

總統蔡英文今天接見非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮，感謝戴克禮多次在國際場域為台灣仗義執言。戴克禮致詞表示，史國反對任何國家的霸凌侵略行為，並堅信台灣的自由民主不應受到外部壓力影響。

蔡總統今天在總統府接見戴克禮（Cleopas SiphoDlamini）所率領的訪團，她表示，戴克禮首次率領內閣官員訪台，不僅展現兩國深厚情誼，也深化雙邊關係，意義重大。

蔡總統說，她2018年曾訪問史瓦帝尼，非洲壯闊景色與當地人民的熱情接待讓她印象深刻，史國國王恩史瓦帝三世（ King Mswati III）之後也2度來台訪問，見證兩國在各領域的交流成果。

蔡總統表示，疫情期間台史合作生產醫療口罩，彼此是重要的防疫夥伴，兩國也持續在經貿、公衛、資通訊等領域深化合作，此外台史都尊重國際秩序、堅定維護區域和平穩定，她特別感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與。

蔡總統指出，今年是兩國建交55週年，台灣會持續透過政府及民間力量，加速推動兩國合作交流，讓邦誼不斷深化。

戴克禮致詞強調，此次訪台對兩國邦誼至關重要，因為有機會與許多重要開發合作夥伴互動，這對史國社經發展非常關鍵，史國受疫情與非洲南部聖嬰、反聖嬰現象影響，在難關中獲得台灣許多幫助，更加鞏固兩國邦誼，也點燃新希望，相信兩國能在更多未開發領域拓展關係。

戴克禮指出，史國國王恩史瓦帝三世去年10月訪台時達成許多目標與合作計畫，他希望此行能更強化這些合作案，確保兩國合作計劃順利進行，向世界彰顯兩國間茁壯發展的情誼。

戴克禮說，訪團將參訪世曦工程顧問公司及新竹科學園區等，瞭解兩國在土木工程方面的合作；世曦對史瓦帝尼建設提供許多幫助，包括興建恩史瓦帝三世國際機場、首都政府醫院門診部門以及皇家科技園區的生技創新園區等。

戴克禮表示，兩國友好邦誼為史國發展帶來許多有形結果，尤其是為偏鄉地區電氣化、農業、公衛、學術、基礎建設等，帶來許多成長，透過兩國教育合作，史國勞動階級能接受世界級教育，新推出的非洲地區計畫也讓史國人民未來有更多機會來台就業或求學。

戴克禮強調，史國會持續堅定支持台灣，並在國際場域聲援台灣加入聯合國以及其附屬機構，盼台灣能完整參與國際組織，在氣候變遷、公衛、能源、污染等議題做出更多貢獻。

史瓦帝尼 非洲 疫情

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