土耳其賑災捐款破11億 衛福部專戶開放至3/6止

中央社／ 台北5日電
強震重創土耳其、敘利亞，台灣愛心援助不斷，明天是衛福部賑災專戶開放捐款最後一天，統計至1日下午5時，累計湧入超過19.8萬筆、逾新台幣11.1億餘元善款。圖／7-ELEVEN提供
強震重創土耳其、敘利亞，台灣愛心援助不斷，明天是衛福部賑災專戶開放捐款最後一天，統計至1日下午5時，累計湧入超過19.8萬筆、逾新台幣11.1億餘元善款。圖／7-ELEVEN提供

強震重創土耳其、敘利亞，台灣愛心援助不斷，明天是衛福部賑災專戶開放捐款最後一天，統計至1日下午5時，累計湧入超過19.8萬筆、逾新台幣11.1億餘元善款。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區2月6日發生規模7.8強震，造成嚴重死傷。衛福部開放土耳其地震捐款專案的帳戶帳號，包括台灣銀行、四大超商等管道，捐款期間自2月7日起至3月6日止，賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災使用。

四大超商門市，即7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，或是透過郵政劃撥方式，帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME：MEGA INTERNATIONALCOMMERCIAL BANK CO., LTD.（BANK ADDRESS :NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN）

ACCOUNT NUMBER：007-09-11868-0

SWIFT CODE：ICBCTWTP007

BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTHAND WELFARE DONATION A/C

SPECIFIED USE：TURKEY EARTHQUAKEPROJECT

衛福部提醒，民眾捐款後請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至（02）8590-6065或電子郵件信箱1988SW1957@mohw.gov.tw，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話（02）8590-6627，也可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。

捐款 土耳其 衛福部

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