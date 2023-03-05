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歌仔戲藝師陳美雲72歲辭世 史哲：歌仔戲界的活字典

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
歌仔戲藝師陳美雲於昨晚辭世，享壽72歲。圖／陳美雲歌劇團提供
歌仔戲藝師陳美雲於昨晚辭世，享壽72歲。圖／陳美雲歌劇團提供

歌仔戲藝師陳美雲於昨（4）晚辭世，享壽72歲。文化部史哲深表哀悼並表示，陳美雲藝師嗓音甜美、唱腔細膩婉轉，在歌仔戲界眾小生中風格特出，因身懷深厚的「腹內」活戲功夫，而能跨越行當，無懼挑戰任何角色，如歌仔戲界的活字典。感念陳美雲藝師一生奉獻於歌仔戲藝術，保存「內台戲」特有的傳統歌仔戲精髓，文化部將頒發旌揚狀。

陳美雲藝師1951年出生於屏東，為歌仔戲著名小生。6歲隨賣藥團演出，7歲入拱樂社，10歲獲地方戲劇比賽「最佳童星獎」，18歲走紅，於台視、中視歌劇團演出電視歌仔戲《七俠五義》、《三國演義》、《楊金花掛帥》等。

其於1979年成立「陳美雲歌劇團」，數十年來帶領團隊多次於地方戲曲比賽獲獎，並開外台戲班之先鋒，往公演場邁進，推出《南國春秋》、《陳三五娘》、《山伯英台》等大型舞台公演，亦廣受好評。1995年演出兩岸實驗劇《李娃傳》，受推崇為台灣歌仔戲唱腔之代表；2000年以《刺桐花開》為台灣歌仔戲現代化揭開新頁。

在演出之外，近年更於大稻埕戲苑開班授課，推廣歌仔戲薪傳不遺餘力。文化部表示，陳美雲藝師歷經內、外台、廣播、電視歌仔戲各時期，是台灣歌仔戲的重要代表人物。

歌仔戲藝師陳美雲於昨晚辭世，享壽72歲。圖／陳美雲歌劇團提供
歌仔戲藝師陳美雲於昨晚辭世，享壽72歲。圖／陳美雲歌劇團提供

歌仔戲 陳美雲 文化部 史哲

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