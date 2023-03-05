歌仔戲國寶陳美雲過世…史哲：文化部將頒旌揚狀 表彰一生成就

「陳美雲歌劇團」團長陳美雲昨晚8時許因滑倒意外過世，享壽72歲。文化部長史哲在臉書表示，不捨與懷念，陳美雲老師。文化部將頒發旌揚狀表彰陳美雲老師一生的成就。

史哲今天上午在他個人臉書追悼陳美雲，他表示，陳美雲老師在昨晚離開了我們，自仙遊去了。聽聞消息，相當不捨與懷念。他要誠摯表達他的哀悼與追思，並向老師的家屬、團員們慰問。

史哲說，2012年大東藝術文化中心開幕，他希望能夠將過往我們的歌仔戲系列演出，能夠深植在大東，規畫了「歌仔好戲在大東聯合製作」計畫，一路持續到現在。

他表示，當時，首屆的演出便是邀請陳美雲歌劇團《刺桐花開》，這是陳美雲老師用心製作將歌仔戲傳統文本結合台灣原住民文化所創作的內台好戲。老師一生更推動製作多部精彩作品，演出深獲業界肯定、獲獎無數，更受戲迷朋友喜愛。此外，老師帶領劇團深入全台鄉鎮演出，推廣台灣歌仔戲文化，致力傳承教育，盼台灣歌仔戲永續發展。

陳美雲老師1951年出生，6歲就會說唱民謠故事，7歲進入拱樂社學習歌仔戲，10歲獲地方戲劇比賽之最佳童星獎，並正式擔任主角小生。18歲逐漸走紅後，便先後進入台視、中視歌劇團，與徐正芬、郭美珠演出電視歌仔戲《七俠五義》、《三國演義》、《楊金花掛帥》等。

1979年老師隨「民聲歌劇團」遠赴菲律賓演出，回國後自組「陳美雲歌劇團」，堅持保存傳統的「內台戲」特有的歌仔味。2000年在台北市歌仔戲比賽，以《金枝玉葉》獲頒最佳小生獎；2004年的地方戲劇（歌仔戲）觀摩匯演之展演，又以《九更天》獲優良個人獎殊榮。