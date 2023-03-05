歌仔戲大師陳美雲驚傳驟逝、享壽72歲 陳美雲歌劇團證實

歌仔戲大師陳美雲驚傳過世，享壽72歲。「陳美雲歌劇團」臉書粉專昨深夜發文表示，「我們團長今晚8:10因步履失穩，滑倒，就再沒醒過來，她自仙遊去了⋯大家都很不捨，後續情況等家屬確定後再向各位師友們報告」。

陳美雲歌劇團說，相信在天上的團長會感恩入行唱戲以來，一路支持與鼓勵她的眾師友、戲迷們。老師一定也會告訴戲迷們要繼續支持咱的歌仔戲。

歌仔戲國寶陳美雲民國40年（1951年）生於屏東、嘉義長大，為國內著名歌仔戲小生演員。民國68年自組「陳美雲歌劇團」，堅持保存傳統的「內台戲」特有的歌仔味。

歌仔戲小生演員陳禹安在個人臉書追悼，「我的恩師陳美雲老師，猶記得您在劇校教導我飾演郭曖出場唱的那首新人調，如何轉音，如何醉步，那個眼神，那個表情..樓台會裡剪下頭鬃贈英台的梁山伯，那淒美的七字轉韻與七字連空奏永遠記得您，愛您，感恩，感念在心，您永遠的丫頭，祝願老師一路好走」。

歌仔戲演員伍君也在她個人臉書表示，她昨晚下戲看到群組得知這個噩耗，覺得心好痛，「但是老師您不痛了！多年來的病痛現在解除了 老師！你真的不痛了」。她感謝陳美雲生前教導和叮嚀，「不懂要打電話問！陳美雲歌劇團的演員不能漏氣，前幾天您才跟我講完這席話！您卻走了」。