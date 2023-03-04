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完整剖析東亞肺癌成因第一人 陳玉如獲傑出女科學家獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
第16屆台灣傑出女科學家獎今天揭曉，中研院化學所特聘研究員陳玉如（中）獲最高榮譽傑出獎。新秀獎則頒給中研院天文所研究員林俐暉（左）和台大電子工程研究所副教授胡璧合（右）。記者許維寧／攝影
第16屆台灣傑出女科學家獎今天揭曉，中研院化學所特聘研究員陳玉如（中）獲最高榮譽傑出獎。新秀獎則頒給中研院天文所研究員林俐暉（左）和台大電子工程研究所副教授胡璧合（右）。記者許維寧／攝影

台灣傑出女科學家獎今年邁入第16年，今天舉行第16屆頒獎典禮，中研院化學研究所特聘研究員陳玉如帶領台灣團隊，參與全球13個國家合作的「癌症登月計劃」，並建立東亞第一個肺癌蛋白基因大數據庫，解析亞洲不吸菸肺癌患者的致病機制，今獲得最高榮譽傑出獎。

台灣萊雅、吳健雄學術基金會共同發起台灣傑出女科學家獎，表揚具卓越貢獻的女科學家，第16屆最高榮譽「傑出獎」由陳玉如獲得殊榮；「新秀獎」則頒予中研院天文及天文物理研究所研究員林俐暉、台大電子工程研究所副教授胡璧合；鼓勵年輕博士生的「孟粹珠獎學金」則頒發給日本北海道大學低溫科學研究所博士後研究員的謝妮恩。

陳玉如專長為儀器設計、質譜分析，但深受蛋白質體學吸引，從生物分子分析轉換跑道投入蛋白質體探索，爾後首創世界第一個「奈米探針質譜檢測技術」，可應用於早期癌症檢測，2017年更獲得當時副總統拜登邀請，參加「癌症登月計劃」，建立東亞第一個肺癌蛋白基因體大數據。

陳玉如說，她當年憑著一股傻勁投入質譜學，「蛋白質如何影響人類、演變成疾病，很吸引我。」2016年收到拜登的邀約，邀請台灣正式加入癌症登月計劃，在於癌症無國界，且東西方癌症不同，團隊希望建立病人的大數據庫，分析蛋白、基因變化。

陳玉如指出，肺癌過去一直是台灣健保最燒錢的癌症種類，團隊發現東西方癌症大不同，西方人得肺癌多是因為抽菸，東方人則是體內發生變化，團隊發現，環境致癌物確實在病人身上留下突變基因；且和西方人相比，台灣空汙、防腐劑導致的突變特徵非常高，未來也許能促成立法或健康政策，迴避相關致癌物，確實達成癌症預防。

陳玉如形容「基因是命，蛋白質是可以改變的運」，憑藉對「人」的興趣和熱情，當年和助理學習蛋白質相關知識，「跟著助理一個英文、一個英文學習」。奠基後開發出更多嶄新方法，盼研究成果和檢測計畫應用於早期治療，降低台人的癌症死亡率。

新秀獎得主林俐暉則是第一位入選台灣女科學家獎的天文學者，專職研究大尺度環境對於星系演化的影響。林俐暉同時也是台灣物理學會女性委員會成員，她鼓勵有志從事科學的女性學子，除了培養熱情和興趣，更重要的在於永遠保持正向的態度。

另一位新秀獎得主胡璧合專攻前瞻奈米電子元件及記憶體電路設計。她表示，女性在成績和研究表現皆優，鼓勵女性應保持自信和平靜的心裡，加入實驗室時則要相信女性的「細心」特質，可帶動實驗室讓工作氛圍愈來愈好。

癌症 肺癌 基因

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