WBC官辦熱身賽雲林上場 回顧斗六棒球場的經典首役

文／ 雲林縣政府 提供

座落於雲林縣斗六市的斗六棒球場將寫下歷史新頁！這座自2005年9月11日啟用的球場，成為當時中臺灣最具指標性的國際級棒球場。17年來風光依舊，規格及品質深獲得各界肯定，美國職棒大聯盟特別安排「2023 WBC 世界棒球經典賽」官辦熱身賽在此進行。雲林縣政府號召全國所有的棒球痴、棒球迷，以及沒有棒球就吃不下飯、睡不著覺的球粉們，在3月5日、6日一同進場，一睹地表最高等級的棒球賽事，共同見證斗六棒球場的榮光。

▲2023.1.29中華隊於斗六棒球場開訓儀式，縣長張麗善致贈雲林良品及在地優質豬肉「雲饗豬」加菜。 圖／雲林縣政府 提供
▲2023.1.29中華隊於斗六棒球場開訓儀式，縣長張麗善致贈雲林良品及在地優質豬肉「雲饗豬」加菜。 圖／雲林縣政府 提供

斗六棒球場絕對是中臺灣重要的國際棒球場，比臺中洲際棒球場早啟用一年多（洲際球場是2006年11月啟用）。在斗六棒球場過去17個球季中，共進行了135場職棒例行賽，累計2487支安打、140支全壘打，以及1162分打點，造就許多中華職棒的經典紀錄，堪稱是國內棒壇的推展重鎮。

▲2023.1.29中華隊於斗六棒球場開訓儀式，縣長張麗善到場支持與勉勵。 圖／雲林縣政府 提供
▲2023.1.29中華隊於斗六棒球場開訓儀式，縣長張麗善到場支持與勉勵。 圖／雲林縣政府 提供

在許多資深球迷的記憶中，鐵定難忘斗六棒球場的第一場賽事，遙想當天共湧入超過1萬4,000名球迷，就連時任總統陳水扁，也特地南下欣賞這場由興農牛主場迎戰誠泰Cobras 的精采賽事，與各界球迷一同見證斗六棒球場歷史性的一刻。而這場對決戲碼也實為經典，誠泰Cobras推出當年的新人王「小雞」林恩宇先發，興農牛也由指叉球王子-「阿甘」蔡仲南掛帥主投，兩隊鏖戰3小時41分，最終雙方以6比6握手言和，使斗六棒球場「處女秀」至今仍讓球迷津津樂道。

走過17年頭，回想斗六棒球場是前雲林縣長張榮味積極爭取興建的國際等級棒球場，也成為當時國內第13座職棒巡迴場地，如今受到美國大聯盟肯定，將使斗六棒球場風華再現。

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