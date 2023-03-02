台灣卡關「逐步廢死」 專家：死刑淪政客廉價操作

「今年，我真的必須要講，會是廢死聯盟非常非常非常可怕的一年……他們以為死刑會有選票。」台灣廢除死刑聯盟執行長林欣怡在2月17日一場廢死活動上說道。

台灣將在2024年1月舉行正副總統以及立委選舉。林欣怡提到，競選年到來，就開始會有候選人說支持死刑、政見是死刑，或是要求現任政府執行死刑。

她表示，廢死聯盟做的事比政府多更多，從公眾教育、犯罪被害人、冤案、替代方案的研究到冤案救援，但這些努力遇到「選舉」，就會出現變數。

但根據後來的選舉結果，林欣怡認為，最後選上的人與是否高舉死刑旗幟無關。她強調，人民更關心的是國家安全，兩岸問題和民生經濟。

這場廢死活動的主講者是英國「死刑專案」執行長雷紹爾 (Saul Lehrfreund)這次和牛津大學犯罪學教授卡羅琳·霍伊爾 (Carolyn Hoyle) 。

曾多次來台灣推動廢死的雷紹爾告訴DW：「政客鼓動死刑是很cheap的操作。」他說，cheap在英文上有不同意義，一方面是不用花大錢，另一方面是便宜行事，而操作死刑議題則兩者都是。

他說自己在上次訪問台灣時見到了被害者家屬團體，發現他們之所以認為死刑必要，是因為他們在體制內被忽視，沒有發言權。

雷紹爾表示：「他們沒有得到關於刑事司法系統如何運作的足夠資訊，沒有得到任何經濟和情感支持。他們很絕望。」

他觀察，有些被害者家屬會希望加害人受到非常非常嚴厲的懲罰，但有的不會。每個被害者家屬都是不同的。 每個人對可怕的情況也都有不同的情緒反應。

雷紹爾認為，政府應該要針對不同的被害者家屬需求進行個別的輔導和救濟，只是用死刑當作處理，太過「廉價」。

台灣政府：讓廢死來做社會溝通

林欣怡：「廢死聯盟竟然成為政府說台灣在廢除死刑上面有進展的一個理由，這不是一件很荒謬的事情嗎？」

她指的是2022年05月10日台灣官員在面對公政公約（ICCPR）第三次國家報告國際審查時，部分官員回應國際審查委員的話。

在這個審查會上，國際形勢和人權法專家夏巴斯（William Anthony Schabas）與國際法人權專家諾瓦克（Manfred Nowak）不斷提問，台灣為何無法像同性婚姻合法化這樣，以人權為宗旨，由政府帶頭達成廢死的目標。

法務部檢察司調部辦事主任檢察官高一書回應時提到，台灣政府正在不同研究中希望找到一個合適的方法前進。但他沒有說的是，其中幾個研究案是由廢死聯盟執行。

法務部次長陳明堂更是直接說：「我們透過廢死聯盟林欣怡，他們要我們提供什麼資料，我們都提供給他們，讓他們來跟社會做溝通，避免政治上有不同見解的議員，說我們偏袒哪一邊。」

國際專家：人權不能看民意

雷紹爾和霍伊爾兩人2月13日至17日赴台訪問。即便見了許多政府官員和民意代表，但也因為擔心引起爭議而未公開行程。

過去只要講到國際專家支持廢死，部分民眾就會有強烈「被西方指點」的反擊。雷紹爾和霍伊爾強調，兩人此行最重要的就是要支持台灣廢死聯盟。

另一方面，霍伊爾訪台發現，許多台灣民主人士希望與極權的中國區分，廢除死刑就是最好的方式，因為中國政府不但是世界執行死刑最多的國家之一，數據也不透明。

她說：「台灣以自己是一個民主國家而自豪，也很尊重人權，將《公政公約》納入國內法，同性婚姻也合法化了，但卻保留了死刑。這是不相配的。」

霍伊爾認為，台灣如果廢除死刑，會讓台灣人在這個世界舞台上被看到，並宣示自己就是國際社會的一員。

回到台灣遇到的挑戰，她表示，既然台灣已經在廢除死刑的道路上走這麼多年，他們來到台灣是要確認目前這條路上的障礙，聽取立法委員、法官和律師的想法，並提出有說服力的論據和證據來克服。

台灣在2009年批准聯合國《兩公約》，並於其後將條約內容內法化，法務部在2010年成立「逐步廢除死刑小組」，但政府以死刑支持度未減，未達「民意共識」為由，在廢除死刑上沒有明確進度。

「蘇建和案」辯護律師在東森新聞雲〈人權公約國際審查的困境及展望〉一文中寫道，三度來台參與公約審查的委員會主席諾瓦克曾在台灣紀錄片提到：「在參與審查的這些年裡，持續看到台灣執行死刑，委員們感覺『被挑釁』，一些委員因此不想再來，在他勸說下才勉強同意前來。」

文中提及，諾瓦克認為人權不能看民意，「法務部以此由沒有擔當，揚言如繼續漠視建議不停止執行死刑，他可能就不再接受邀請來台，已達撕破臉的尷尬狀態。」

根據法務部3月2日給DW的回覆，「民意」依舊是台灣政府在廢死上沒有進度的關鍵原因。

回覆內容提到：「我國民意對於死刑政策，仍有逾8成支持死刑存在，特別在重大剝奪人命治安事件發生時，民眾要求政府執行死刑聲浪更是排山倒海而來，不僅透過民意代表傳達執行死刑聲音，更有透過群眾遊行方式反映執行死刑訴求，這些皆是我國政府所不能忽視民意。」

雷紹爾和霍伊爾表示，除了愛爾蘭以外，沒有一個國家是以民意帶動廢除死刑，大部分的國家都是在政府領導下，先廢除了死刑， 然後在接下來的幾年裡面，就會看到大眾意見的變化，跟同性婚姻的發展相似。

他們認為，台灣政府不該再以「民意」為藉口，而是應該帶領公眾討論替代方案，或是找出其他更多讓人民感到安全的措施。

兩人提到，台灣過去已推動「逐步廢死」10幾年，雖然他們對「逐步」這個詞感到沮喪，也覺得對話進入「無限循環」，但他們還是抱持希望。

「民調怎麼問很重要」

不過台灣支持死刑的民意真的不動如山嗎？台灣中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系在2月13日發表台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度，其中有關死刑的項目包括90.5%之受訪民眾贊同故意殺害警察人員應判處死刑，其中「非常同意判處死刑」佔55.0%。

過去廢除死刑的理論中發現，在社會發生重大刑事案件時，對於死刑的支持度都會上升。中正大學也提到：「由此結果可知社會發生數起弒警案件對社會大眾造成恐慌，且認為故意殺害警察之行為應判處死刑。」

中正大學研究也顯示，「87.8%民眾目前反對廢除死刑，12.2%民眾贊成廢除死刑，但需要有配套措施」。

「中正大學不要做這個研究我都知道有非常多的人支持死刑，那做這個研究幹嘛？」

林欣怡在提到這份民調時強調，這份調查指出了事實沒錯，但每個問題只問兩三題，對於了解民眾死刑態度幫助有限。

雷紹爾律師也表示，民調怎麼問很重要。「如果今天是先告訴大家，有無辜的人被處決，也許支持死刑的人會變得只有25%。這種問法是不可靠的。」

林欣怡強調，這類的調查，應該要能夠協助釐清如何改變民意，或是發現什麼樣的替代措施能讓台灣民眾感覺安全，但這份民調對於政策的前進、國家的目標，以及台灣符合國際公約精神上並沒有幫助。

台灣一直以來，包括2013年以來廢死聯盟的調查，單純問是否支持死刑都有8成的民眾。但如果細問，答案可能很不一樣。

在廢死聯盟2019年出版的2013年調查中發現，一般台灣人民對於台灣司法系統並不了解，對於死刑有關事實相當陌生，甚至只有16%知道有幾位死刑犯。調查也顯示32%的人強烈反對廢死，但如果知道可能錯殺無辜，就會剩下6%強烈反對。有73%的人相信可能誤判，65%的人相信真有無辜者被錯殺，71%的人在有終身監禁不得假釋的替代方案下會支持廢死。

在立法委員方面，廢死聯盟在2021年委託霍伊爾和台灣東吳大學政治系教授黃秀端針對台灣113位立委進行死刑態度調查，最後收回38份問卷。初步分析有61%的立委支持廢除死刑，支持維持死刑的有39%，其中有一人是強烈支持維持死刑。

但根據兩人的研究，38位立法委員在看過廢死2013年的調查之後態度出現轉變，支持廢除死刑的立委增至81%，支持維持死刑的則降為19%，也沒有人強烈支持死刑。

由此可以知道，一般民眾與政治人物的死刑態度其實一直在變動，與當下的社會安全氛圍有強烈的關係。

台灣廢死的未來之路

在可以預見的未來，台灣人民還是會對死刑有各種帶有情緒的討論，但專家和民間團體認為，政府的角色不同。

林欣怡認為，個人可以說不原諒，個人可以說要有嚴重刑罰，但她說：「我們的政府可以說：『我就是只想要報復。』『我給加害人死刑就好，不要管是不是有被害人保護。』我們的政府可以這樣嗎？」

國際專家也認為，在台灣承諾逐步邁向廢死的同時，有許多工作應該要做，包括告訴民眾，死刑廢除之後，真正的替代方案是什麼，才能讓大眾感覺社會是安全的。其他像是被害人及其家屬的照顧和賠償、監獄再教育制度，以及減少犯罪的各項措施。

雷紹爾和霍伊爾解釋，最重要的還是政府的意願，因為在所有已經廢除死刑的國家中，公眾對死刑支持度會隨著時間的推移而減少。當嚴重犯罪發生時，大眾還是會要求最嚴重的刑罰；不過，現代人不會要求執行中世紀的懲罰，像是把人丟進油鍋煮，或是中國古代的「五馬分屍」。

他們說，英國已經兩個世代沒有死刑，對於現在的孩子來說，他們根本沒有辦法想像用死刑來處決犯人。他們希望這也是台灣下一代的願景。

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