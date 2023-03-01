台港務公司11周年 航港局長：台航港成果媲美護國神山

台灣港務公司1日上午舉行11周年暨金舫獎頒獎典禮，交通部航港局長葉協隆致詞時表示，在全球前20大貨櫃航商中，台灣就占了4席，在全球運力上達到11%，可以說是除了台積電以外，另一座護國神山，是值得驕傲的航港成果。

他還說，台灣港務公司旗下的台源國際控股公司，也與韓國釜山港灣公社簽署國際意向書，共同探索東南亞合資事業可能性，在台灣國際港埠合作上跨出重要一步。

董事長李賢義、經濟部政務次長曾文生、交通部常務次長祁文中等人也出席這場活動。李賢義表示，近兩年海運市場發生塞港、缺櫃等挑戰，但去年營收創改制以來新高，達219.2億元，成功招商350億元；各項建設包括旅運大樓及第七貨櫃中心，也陸續在3月及5月開始啟用。另外在港口減碳ESG發展上，去年成立永續發展委員會，完成整體碳排盤查，達到9萬6951公噸，也榮獲台灣永續獎運輸類白金獎等獎項，在國際永續及企業社會責任上獲得肯定。

葉協隆說，航港局與港務公司11年來共同推動重大港務建設、招商引資及港口企業永續發展，在各項經營績效管理上都有重大成果。在碼頭建設上，第七貨櫃中心將正式營運，旅運中心啟用將迎接全世界遊客到訪，台中港成為離岸風電發展基地，相關水上建設及製造產業已進駐形成風電產業鏈。在港口永續發展上，七大國際商港在亞洲率先取得歐洲生態港認證及永續大獎。在全球前20大貨櫃航商中，台灣占了4席，在全球運率上已達到11%，可以說是除了台積電以外，另一座護國神山，是值得驕傲的航港成果。

祁文中有感而發表示，航港體制11年前改革時，他正好擔任交通部航政司長，可以說是「接生人」之一，經歷了航商整併、Alliance聯盟重組、中美貿易戰、國際保護主義及區域經濟興起，國際供應鏈重新洗牌，海運產業連續9年半往下滑，Covid-19帶來全球性災難，疫情期間航商界努力下，卻開拓出微笑曲線，去年貨運量逆勢成長，高雄港六櫃300萬TEU加上未來七櫃650萬TEU，未來發展可期。希望未來航商業界努力，共同面對接下來幾年艙位過剩、運價崩跌等挑戰。