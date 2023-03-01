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國內首見本土猴痘個案！2男皆無出國旅遊史 疫調匡列25接觸者

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國內首見本土猴痘個案 2男皆無出國旅遊史

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
國內首見本土猴痘確定病例，疾管署舉行疫情記者會說明。出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人羅一鈞、慢性傳染病組副組長詹珮君、防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影
國內首見本土猴痘確定病例，疾管署舉行疫情記者會說明。出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人羅一鈞、慢性傳染病組副組長詹珮君、防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影

國內首見本土猴痘確定病例！國內新增兩例本土個案，分別為北部40多歲和南部20多歲本國籍男性，與之前境外移入個案無關；去年至今已累計7例個案。

疫情中心主任郭宏偉表示，這兩例個案别為北部40多歲及南部20多歲本國籍男性，居住地分別為新竹及高雄市，於2月下旬因身體陸續出現發燒、丘狀癢疹、水泡、淋巴結大、潰瘍等症狀.經師評估後採通報，分別於2月26、27日確診陽性。2名個案近期均無出國旅遊史，因此研判為土個案。目前於醫院隔離治療中；經疫調匡列相關接觸者共25名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署指出，此波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，病例數主要分布於美洲5萬8367例及歐洲2萬5849例，其中美國累計3萬0193例占全球總數35.1%為最多。

近期全球疫情趨緩，新增病例數分佈以美洲(183例)為多。鄰近國家中以日本累計22例病例、新加坡21例及泰國15例為多，另韓國、菲律賓、越南、香港及中國等亦有報告病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。依據世界衛生組織(WHO)截至今(2023)年2月14日統計資料指出全球病例96.5%為男性；年齡中位數34歲，小於5歲幼兒病例至少267例，性接觸傳染比例約68.7%。WHO於去(2022)年7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」，迄今仍維持。

疾管署說明，我國已於去年6月23日將猴痘公告列為第二類法定傳染病，截至今日累計通報疑似病例47例，其中確診2例本土及5例境外移入病例(感染國家為德國1例、美國3例、1例奧地利)，餘40例均排除。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

國內又出現境外移入的猴痘確定病例，為北部30多歲本國籍男性，有歐洲多國旅遊史，返國後出現水泡、皮疹、喉嚨痛、關節痛及全身痠痛等症狀，經採檢確診猴痘，並研判於奧地利感染；目前疫調匡列相關接觸者39人，需自我健康監測21天。疾管署發言人羅一鈞表示，這是今年首例個案，去年至今已累計5例個案。

新冠肺炎 COVID-19 猴痘

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