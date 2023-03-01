藍營大咖齊聚南投！台北市長蔣萬安現身　公開喊話力挺林明溱

選戰倒數最後一周！南投二選區立委補選候選人林明溱，2月25日特別邀情到國民黨大咖一起掃街拜票，包含台北市長蔣萬安、現任立委前國民黨主席江啟臣、立委李貴敏、前立委顏寬恒一起來到南投，替林明溱站台加油。

台北市長蔣萬安現身南投力挺林明溱。 圖／林明溱競選總部提供

台北市長蔣萬安致詞時表示，林縣長是他的立法院前輩，所以受到林縣長很多照顧，很多的幫助及指導，所以人說「吃人一口，還人一斗」，所以他一定要來給明溱縣長最大的支持，非常希望所有鄉親幫忙支持，他個人也非常支持林縣長參與補選。

蔣萬安說，過去林明溱在南投為鄉親打拼，大家有目共睹，30多年來的付出，為南投爭取非常多的建設，林明溱從鎮長、議長、立委到縣長，在兩任縣長任內建設超過400億，立委任內爭取200多億經費，包含南投交流道、南雲交流道、高速公路20公里免費，讓用路人方便，也減輕大家負擔。

林明溱邀請藍營大咖掃街拜票，沿途獲得不少鄉親熱情支持。 圖／林明溱競選總部提供

蔣萬安提到，林明溱當選立委後，透過過去的經驗，絕對能在立法院發揮即戰力，強力監督政府，不能讓民進黨的投票部隊、黨意立委再多一席，馬上可以為南投鄉親爭取更多經費，發展觀光、經濟、交通等，並且推動好的法案，造福我們的鄉親。

而且林明溱能夠跟許淑華縣長完美搭配，合作無間，未來中央有林明溱委員，地方有許淑華縣長，通力合作之下，絕對是南投鄉親之福。

立委江啟臣(左一)、李貴敏(右一)同到南投為林明溱站台。 圖／林明溱競選總部提供

江啟臣委員表示，過去與明溱是同事，中彰投是共同生活圈，所以南投的事就是台中的事！林明溱當選後，才能馬上無縫接軌，為南投人服務，所以要選給的最勤腳認真的林明溱！

前立委顏寬恒表示，目前林縣長補選的情況，就如同他當初補選的遭遇一樣，整個國家機器、媒體暴力，抹黑、造謠、潑糞、潑尿什麼都來，民進黨只會帶風向、撕裂族群。

藍營大咖齊聚南投，呼籲選民一定要選真正為縣民服務的人。 圖／林明溱競選總部提供

但是，林明溱縣長曾被評為五星級縣長，縣民的光榮感很強，今天在街掃的過程中，我們感受到民眾的回饋，臉上掛滿笑容，在這危急時刻，大家一定冷靜思考、睜大眼睛，要選一個在地服務的人，熱情真心的人，相信最後公平正義，一定會站在南投人這邊。