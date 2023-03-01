整理包／3月新制上路！2類人停發快篩 幼兒園不當管教最重罰60萬

隨著228連假結束，邁入3月的第一天，有不少新制跟著上路，包括防疫、交通、校園、全國性和地方性新制。《聯合新聞網》整理3月新制內容，供民眾參考。

【※防疫】

中央流行疫情指揮中心表示，為因應民眾購買家用抗原快篩試劑之需求，宣布自今年3月1日起，實施第十一輪家用抗原快篩試劑實名制。凡持健保卡或居留證民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份（30劑），並可分次（次數不拘）購買，也可代購，售價為每份5劑500元。

中央流行疫情指揮中心宣布3月1日起，不再提供入境旅客、確診者之密切接觸者免費的公費家用抗原快篩試劑。民眾如有需求，可至藥局，或有販售快篩試劑的超商、零售通路購買。

指揮中心自3月6日至4月30日推行「疫苗+1」接種運動，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納次世代疫苗」的三類對象接種。但今年1月1日起，已打過BA.5次世代疫苗者，不屬於本活動實施及動員對象。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑。圖／指揮中心提供

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑。圖／指揮中心提供

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）初步擬定中長程計畫，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑。圖／指揮中心提供

【※校園】

立法院院會於去年5月31日三讀通過「幼兒教育及照顧法」與「教保服務人員條例」修正草案，明定教保服務機構相關人員不得對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教或其他對幼兒身心暴力或不當對待的行為，罰鍰也從最高50萬元調整為60萬元。行政院日前已經公告，相關新制將於3月1日起施行。

指揮中心表示，自3月6日起，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等場所實施室內口罩令放寬。除了校內健康中心、保健室、校車、娃娃車等仍要戴口罩外，各級學校可以自行判斷是否規定更嚴格的口罩規範。

【※交通】

為加強台61線西濱快速公路行車安全，並減少大貨車事故發生，交通部公路總局表示，從3月1日起20噸以上大貨車最高速限調降為時速80公里，調降範圍為台61線現行速限時速90公里路段，包含6K+000至13K+000（八里三交流道到林口交流道）、16K+300至60K+500（東華路口到新豐二交流道）及101K+200至305K+750（外埔交流道到十份交流道）。同時，依目前道路交通管理處罰條例，在高、快速公路上超速的罰鍰為新台幣3000元至6000元。

公路總局公布這些路段速限調降。圖／公路總局提供

【※全國性】

比特犬傷人事件頻傳，行政院農業委員會於2021年10月26日公告修正「公告指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」，名稱修正為「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，並納入2種比特犬，分別是美國比特鬥牛犬和美國史大佛夏牛頭犬。

根據公告內容，自2022年3月1日起禁止飼養、輸入或輸出比特犬，而在此日期以前輸入或飼養的比特犬，須在今（2023）年2月28日前需向主管機關辦理寵物登記，否則可依動物保護法第26條處5萬到25萬元罰鍰，並沒入犬隻。

【※地方性】

交通局長謝銘鴻宣布，3月1日開放北市愛心卡點數可支付YouBike租借費用，以鼓勵身障者使用綠色運具。民眾持有效愛心卡在北市YouBike場站租借，可在雙北還車，收費方式採1點1元扣點，若遇點數不足支付當次全額費用，將以現金扣除該次騎乘費用。

推動月經平權，台北市將擴大學童生理用品補助範圍，除了國中女學生外，國小五、六年級女學生3月起也可以每個月拿到2張生理用品兌換券，讓學生自行到3大連鎖便利超商（萊爾富、統一及全家便利商店）全台門市選換11種衛生棉、棉條、護墊等。

基隆市長謝國樑上任後提出「乾淨家園」願景，環保局規畫專案，3月1日起環保局取締亂丟垃圾等汙染行為，裁法金額2400元起跳，比過去1200元多出1倍。

桃園市長張善政兌現選舉期間政見，與林口長庚等16家醫院簽訂3月1日起，擴大免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT）服務對象，除了繼續推動國民健康署免費篩檢，市政府經過專家會議框列4大高風險族群，同樣提供免費LDCT篩檢，年齡向下而且打開天花板沒有上限，初估今年至少2萬5000人受惠。這4大免費篩檢族群為設籍桃園、40歲以上，具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露或空汙及油煙等4大類危險因子的市民。

新竹市政府宣布自3月1日起，府本部員工彈性上下班時間由現行半小時調整為1小時（上午8至9點、下午5至6點），星期五及補班日的星期六彈性上班時間擴大為1.5小時（上午7點半至9點、下午4點半至6點），等於星期五及補班日最快4點半即可下班，希望適度分流上下班車潮舒緩大新竹塞車問題，並積極向企業推廣，公私協力共同打造友善交通環境。

新竹市政府3月1日起調整彈性上下班時間。圖／新竹市政府提供

雲林縣政府自3月1日起啟動犬貓「絕育、寵物登記及狂犬病預防注射」三合一絕育補助相關活動，開放約3,000隻犬貓絕育補助名額，鼓勵設籍雲林縣且年滿18歲之飼主，就近將犬貓帶至特定動物醫院進行絕育。補助方式採定額補助，母畜每隻1,500元、公畜每隻800元，惟因犬貓體形大小懸殊，相關手術耗材花費不同，動物醫院得扣除政府補助金額後向飼主收取相關費用。至於專案所需的晶片及狂犬病疫苗則由雲林縣政府全額免費提供。

圖／翻攝自雲林縣政府官網

圖／翻攝自雲林縣政府官網

由於南部降雨持續不佳，旱災經濟部災害緊急應變小組於2月18日召開第3次工作會報，決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈，台南地區調整為減量供水橙燈，呼籲民眾節約用水。

嘉義的仁義潭、蘭潭到昨天（2/28）為止，合計蓄水量1154萬噸，蓄水率剩33.86％，經濟部宣布今起嘉義水情燈號由「綠燈」提醒，改為減壓供水的「黃燈」，夜間等離峰時段減壓供水，時間為晚間10點至隔天早上6點。

台南地區每月1000度以上工業用水戶以節水10%為目標，同時優先針對每日用水量1000度以上、節水未達10%工業用水戶進行專案水表鉛封作業，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10%，至於每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。同時，一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持夜間22時至隔日6時的減壓供水措施。

金門縣政府表示，小三通審核程序再簡化，自3月1日起，金門籍居民持身分證正本及護照或金馬證等有效證件，即可當日現場購票與搭船；至於非金門籍的配偶（含陸配）、直系血親、陸生等身分，同步簡化身分審核作業時間，由原本提前3天調整為2天的上午11點。