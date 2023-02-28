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嘉義縣228紀念會放和平鴿氣球 預計明年水上遺址舉辦

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影

228事件76周年，嘉義縣政府今天於府前廣場辦理紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，象徵將思念傳遞給故人、對和平的期許，及走出傷痕朝未來前行；翁章梁表示，台灣人必須正視、共同反省與反思。

會後觀展時，水上鄉長林緗亭向縣長翁章梁等人提出，建議明年移地在水上機場旁的水上太陽館舉行228追思會，林緗亭認為，若能在228遺址處舉辦更具其意義；縣府表示，已列為優先考慮地點。

縣長翁章梁、立委陳明文、二二八事件紀念基金會副執行長藍士博等人民出席。追思音樂會圓滿結束後，也將設置場上的228事件主題展覽，移至嘉義縣創新學院1樓大廳展出，展期從明天起至3月底。

翁章梁說，很長一段時間228是一個禁忌的話題，是台灣人不知道的消失事件，到了民主自由年代後，他大學1年級時，大家才開始討論228；民進黨執政後，更將228訂為國家的和平紀念日。

「台灣的自由民主得來不易！」翁章梁感念，228事件是一個歷史事件，大家應該去面對、去了解，這是台灣人共同的教訓，同時也是共同的資產，這樣的資產是許多前輩的犧牲與努力，才造就今天的台灣。

追思會以「追思」、「感念」、「無懼」、「重生」、「前行」五個主題呈現，「追思」以管弦樂重奏《望春風》及《思慕的人》追思故人；「感念」則由嘉義縣風笛表演藝術團以鄒族舞蹈祈福曲感念為民主受難犧牲的前輩。

「無懼」在悠揚琴聲中，聲樂家周毓棻演唱《阮若打開心內門窗》讓我們勇敢面對這道歷史傷痕；「重生」由基督長老教會嘉義中會吟唱詩歌《榮耀的日光》和《在這塊土地有愛》象徵愛與重生。

最後的「前行」讓受難者家屬代表與現場來賓，百人齊放飛手中的和平鴿氣球，象徵將思念傳遞給故人、對和平的期許，以及走出傷痕朝未來前行。

嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣政府今天於府前廣場辦228紀念追思音樂會，以音樂及施放和平鴿氣球，走出傷痕朝未來前行。記者呂慧瑜／攝影

翁章梁 嘉義 台灣人

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