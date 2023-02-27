缺藥困境 王必勝：將籌組「防缺藥中心」 並納4大面向

缺藥潮遲遲未解，健保新藥價依法將於4月1日上路，部分缺貨藥品若再遭砍價恐致「缺上加缺」。因此，近期傳出府內有今年「不砍藥價」的討論聲浪，以緩解缺藥窘境。衛福部政務次長王必勝表示，目前將籌組「防缺藥中心」並納入四大面向。

健保署長石崇良昨表示，健保藥價本次有8000項未調整，包括這次有通報缺藥的88品項，以及一些新增地板價保障機制的藥品，例如指示用藥。今日記者會上石崇良則表示，健保藥品支出目標相關辦法已實施十年，會跟藥界、醫界共同討論調整方式和品項選擇。

王必勝表示，為處理缺藥問題，將成立「防缺藥中心」，除了目前88項陸續有收到的資訊外，後續可能仍有其他缺藥品項，希望繼續通報給我們，藥品面向不同藥品、時間、因素、處理方式，都會入案辦理。

王必勝說，防缺藥中心將涵蓋四大面向，民眾、藥局、診所等醫療院所的「使用端」，「公協會」等代表的意見，以及國內外「藥廠」、「政府部門」，希望能夠有效率傳遞訊息。

食藥署署長吳秀梅則說，「防缺藥中心」要跨署合作，藥局、診所、醫院都保持密切聯繫，即時掌握缺藥品項，食藥署本來就有平台以及預警機制，若近期有需要做供應調整時，會及早通報，日後會強化到日後成立的防缺藥中心。

「三同藥品就有相同療效。」吳秀梅說明，藥品使用上要提醒民眾，不要覺得只有同藥品才有效果，台灣藥廠都符合PIC/S GMP標準，絕對與原廠藥是一樣的。

王必勝說，防缺藥中心仍在規畫中，預計將原來藥品供應資訊平台擴大、效率增加，因應缺藥樣態越來越多元，跨司、署、處等部會，更有藥品進口問題，不僅牽涉食藥署，希望加強效率改善缺藥問題。