我的藥何時有貨？ 衛福部首度說明15類缺藥原因及進度

缺藥民怨延燒，衛福部次長王必勝今上午率食藥署署長吳秀梅、健保署署長石崇良，三人親上火線說明。王必勝首度代表衛福部詳細說明15類缺藥品項，包括缺藥之原因、處理進度、每月增產數量、預計恢復供應期程等。

這等於間接證實目前國內缺藥類別相當廣，軟便、抗生素、制酸劑、止吐、止瀉、退燒，到鼻噴類固醇、破傷風疫苗、血栓溶解劑、攝護腺肥大用藥，全都有缺。兒童用藥也受到衝擊，一種兒童用止吐藥及另有一種兒童退燒止痛藥都停產，現已尋得其他廠商增產因應。

其中恢復供貨時程最晚的，是膨脹型瀉劑及降血壓藥，係因原料或原廠供應問題導致全球缺貨，要等到今年第三季才能恢復供應，在此之前可先使用替代藥。

1. 軟便劑（氧化鎂錠劑）

因應業者通報缺工，食藥署已及時核准其他業者專案製造。

食藥署積極協調廠商增加產量，春節後已大量生產，每月合計生產3000萬錠(健保月用量約2000萬錠)。

每週分批供應，逐步緩解臨床端需求。

健保署已進行藥價檢討。

2. 單方抗生素藥品（Amoxicillin, 青黴素類抗生素）

近期呼吸道疾病增加，食藥署積極協調國產業者增加生產。

國產業者於112年1月及2月已分別供應1500萬顆及1200萬顆(健保月申報用量約500萬顆)，預計3月可供應約2200萬顆。

每週分批供應，逐步緩解臨床端需求。

3. 複方抗生素藥品（Amoxicillin 與 Clavulanate, β-內醯胺類抗生素)

近期國際性用藥需求增加，食藥署已於 112 年 2月 15 日召開會議進行媒合，邀集藥品許可證持有藥商、醫藥相關公協會討論，並請相關醫藥公協會轉知會員於 112 年 2 月 17 日填報2-4 月需求。

經協調業者積極爭取輸入數量及增加生產，各規格藥品之供應預計於112年3月陸續足夠臨床需求。

食藥署並於 112 年 2月 21 日請目前主要有庫存之藥商，儘速安排供應，預計於 3 月初緩解臨床需求，並請醫療機構及藥局及早向其他學名藥廠訂購。

4. 止瀉口服液劑（Pectin/Koalin）

業者因原料藥問題暫停生產，經食藥署立即協助確認，已於 112 年 2 月 16 日恢復正常供應。

5. 止吐栓劑（Domperidone）

因應部份業者停止生產，已協調其他國產廠商協助增加生產，自112年3月起，每月可依訂單供應最多達12萬錠 (原短缺品項健保月用量約為4萬錠)。

食藥署並已將替代藥品資訊公布於「藥品供應資訊平台」及轉知相關醫學會。

因屬兒童少量用藥，健保署將專案處理。

6. 退燒止痛口服錠劑（Acetaminophen, 乙醯胺酚 80mg）

因應原生產廠商停產（目前仍有 7.3 萬顆庫存，110 年健保年用量 3.5 萬顆)，食藥署已尋得其他廠商生產，並已安排專人協助辦理所需變更登記作業，以利及早協助製造。王必勝補充說，這也是兒童用藥。

7. 水溶性鼻用噴液劑（Mometasone, 合成之類固醇）

因國際性缺藥，業者減量進口，食藥署已協調國產學名藥廠商增加生產，補足缺口。

食藥署並已將替代藥品資訊公布於「藥品供應資訊平台」及轉知相關醫學會。

8. 口服降血脂藥（Ezetimibe/Atorvastatin, 10/20 毫克）

經協調業者，已於 112 年 2 月 2 日恢復供應予各層級醫療機構及藥局。

9. 制酸劑口溶錠（Lansoprazole）

因國外原廠機器故障，造成全球缺藥，預計112年3月初恢復供應。

臨床端有同成分、同劑量口服藥品可供替代。

10. 膨脹型瀉劑（含 Frangula 及 Sterculia 者）

目前因原料問題導致全球缺貨，預計112年第三季恢復供應。

食藥署已請其他成分(Psyllium Husk)之膨脹型瀉劑業者增加生產因應，並將替代藥品資訊公布於「藥品供應資訊平台」及轉知相關醫學會。

11. 攝護腺肥大治療用藥（含 Dutasteride 及 Tamsulosin 之複方藥品）

111年12月起因原料問題導致全球缺貨，臨床端可處方兩種單方藥品替代。

業者已於112年2月陸續輸入，並自2月20日起陸續供應各層級醫療機構及藥局。

12. 降血壓藥品 （Minoxidil）

因國外原廠供應問題導致缺藥，目前控貨中，預計 112 年 9 月 30 日恢復供應。

食藥署經啟動公開徵求，於 112 年 2 月核准其他廠商專案進口藥品，並預計於 112 年 3 月中開始供應，以補足缺口。

13. 破傷風疫苗

食藥署已核准2家藥商專案進口。

食藥署自112年1月陸續完成封緘檢驗，現有庫存仍有20萬支，預計112年3月仍持續有藥品輸入。

14. 插管用肌肉鬆弛劑（Cisatracurium）

其中一家藥商於111年11月退出台灣市場。

食藥署已於111年10月核准2家藥商專案輸入，以滿足臨床需求。

食藥署並協調其他具許可證業者增加輸入(自112年5月起)。

15. 血栓溶解劑（Urokinase）

國內2家業者於111年10月因原料漲價、短缺等問題導致供貨不足。