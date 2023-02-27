健保砍藥價恐擴大缺藥 健保署長提3階段、5作為因應

健保藥價兩年未砍，健保署長石崇良先前表示，今年預計砍價81.8億。不過，專家推測，後續將會有大規模原廠藥退出台灣健保市場，引發更大的缺藥危機。衛福部今舉行記者會，石崇良表示，藥價調整是依法進行每年調整，但近年受疫情、烏俄戰爭影響，將全面檢討藥價政策。

石崇良表示，藥價調整是根據健保法46、62條規定，自民國102年起，每年進行調整，根據市場調查售價和健保核價價差，以及前一年藥費支出總額超出情形，進行次年調整，依法是第二季第一個月開始執行新藥價，屬長期做法。

「近年新冠疫情、烏俄戰爭，全球大環境等因素影響。」石崇良表示，今年對於調降藥品品項還有整個額度做出調整，共1萬4000項健保藥，預計影響6000項左右，但全球問題加上國內製造端問題，有三個排除要件，「近期短缺藥品」、「已低於地板價或調整後將低於地板價藥品保證地板價」、「新藥價不敷成本藥廠可提供資料重新核定」。

石崇良說，近期討論的軟便劑就低於1元，因此今年會重新考慮基於指示用藥的必要性，進行價格保護，若發布後業者仍認為新藥價不敷成本，可在兩周內提出成本分析資料，重新核定新藥價。

石崇良說，健保署將針對缺藥啟動五大作為，「單一處理窗口」與食藥署共同掌握缺藥資訊，「健保系統通知」以VPN通知醫療院所替代用藥，「專案進口藥優先」將盡速核予健保藥價，不敷成本的藥價調整今年將有彈性措施，最後是「替代用藥彈性」雖然與原本藥品不同仍可申報給付。

目前未來短中長期對於指示藥品沒有價格保障，石崇良說，會重啟跟臨床端討論，若指示藥品有必要性、不可替代性，價格可給予保護。已經考量原物料上漲不敷成本，可在新藥價發布後提出，會盡快檢討核予新價格。