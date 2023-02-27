缺藥潮延燒 衛福部急開記者會 王必勝：啟動2機制因應

聯合報／ 記者鄒尚謙邱宜君／台北即時報導
缺藥潮成陳內閣危機，衛福部舉辦記者會說明，食藥署署長吳秀梅（由左至右）、衛福部政務次長王必勝、健保署署長石崇良主持記者會。記者邱宜君／攝影
缺藥潮成陳內閣危機，衛福部舉辦記者會說明，食藥署署長吳秀梅（由左至右）、衛福部政務次長王必勝、健保署署長石崇良主持記者會。記者邱宜君／攝影

缺藥缺蛋，引發新內閣危機。衛福部今天上午舉行記者會說明缺藥相關問題，衛福部政務次長王必勝表示，缺藥問題錯綜複雜，無法以單一方式處理所有健保1萬4000多項藥品；預計缺藥中心成立需要一段時間，因此啟動「2機制」供基層診所、藥局通報，由食藥署全力協助。

王必勝說，健保藥品總共有1萬4000多項，種類繁雜缺藥原因又各自有所不同，無法一概辦理。首先，供應問題，包括戰爭和全球原料影響，國際需求增，但國內市場較小，國際競爭力較低；製造問題，有休工、缺工、歲休，還有臨床需求因素，例如：長假連假效應等；藥品分配不均，廠商優先供應大型醫院，診所藥局不易取得藥品；用藥習慣的問題，即使有同成分、同劑型、銅含量的藥品，但醫師臨床端和民眾都有習慣的用藥，不習慣替代用藥；最後才是健保藥價問題。

至於短中長期解決辦法，王必勝說，短期部分會針對確實有缺藥品項，尤其沒有三同替代品會盡速因應；再者是「藥品支出目標制度」的迅速調整；中期會建立常設的防止缺藥處理中心，加強藥品供應和替代藥品資訊傳遞在臨床端、民眾端。

「藥價政策可以檢討，專利屆期藥品將鼓勵國產業者生產」，王必勝指出，由於缺藥中心設立需要時間，衛福部提供「2管道」給基層診所、地區藥局，「線上通報」、「打通報專線」，會前去了解什麼藥、缺多少、是個案還是通案，食藥署會盡速協助全力處理。

血栓溶解劑。圖／食藥署提供
血栓溶解劑。圖／食藥署提供
缺藥原因。圖／食藥署提供
缺藥原因。圖／食藥署提供
缺藥通報方式。圖／食藥署提供
缺藥通報方式。圖／食藥署提供
氧化鎂錠劑。圖／食藥署提供
氧化鎂錠劑。圖／食藥署提供
降血壓藥品。圖／食藥署提供
降血壓藥品。圖／食藥署提供
藥價調整相關作為。圖／健保署提供
藥價調整相關作為。圖／健保署提供
插管用肌肉鬆弛劑。圖／食藥署提供
插管用肌肉鬆弛劑。圖／食藥署提供
解決缺藥作為。圖／食藥署提供
解決缺藥作為。圖／食藥署提供
破傷風疫苗。圖／食藥署提供
破傷風疫苗。圖／食藥署提供
健保現行缺藥因應機制。圖／健保署提供
健保現行缺藥因應機制。圖／健保署提供
健保針對缺藥之未來精進作為。圖／健保署提供
健保針對缺藥之未來精進作為。圖／健保署提供

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