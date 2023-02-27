缺藥潮延燒 衛福部急開記者會 王必勝：啟動2機制因應

缺藥缺蛋，引發新內閣危機。衛福部今天上午舉行記者會說明缺藥相關問題，衛福部政務次長王必勝表示，缺藥問題錯綜複雜，無法以單一方式處理所有健保1萬4000多項藥品；預計缺藥中心成立需要一段時間，因此啟動「2機制」供基層診所、藥局通報，由食藥署全力協助。

王必勝說，健保藥品總共有1萬4000多項，種類繁雜缺藥原因又各自有所不同，無法一概辦理。首先，供應問題，包括戰爭和全球原料影響，國際需求增，但國內市場較小，國際競爭力較低；製造問題，有休工、缺工、歲休，還有臨床需求因素，例如：長假連假效應等；藥品分配不均，廠商優先供應大型醫院，診所藥局不易取得藥品；用藥習慣的問題，即使有同成分、同劑型、銅含量的藥品，但醫師臨床端和民眾都有習慣的用藥，不習慣替代用藥；最後才是健保藥價問題。

至於短中長期解決辦法，王必勝說，短期部分會針對確實有缺藥品項，尤其沒有三同替代品會盡速因應；再者是「藥品支出目標制度」的迅速調整；中期會建立常設的防止缺藥處理中心，加強藥品供應和替代藥品資訊傳遞在臨床端、民眾端。