預防缺藥再度發生 衛福部下周三開會研議「這件事」

缺藥潮擴及醫院，台灣社區醫院協會昨向健保署反映有58項藥品取得困難。藥師公會全聯會表示，醫院短缺藥品還不到完全斷貨情形，但部分藥品供應量確實有所減少，包括抗生素、抗過敏、降血壓、抗凝血、肌肉鬆弛劑等藥品，供貨量最多為平時的7到8成，必要時須使用其他替代藥品。

衛福部長薛瑞元表示，食藥署及健保署預計周三提出「藥品供應資訊平台」升級規畫，如擴大藥品監測範圍及建置預警系統，讓大家及早知道缺藥訊息。

藥師公會全聯會副秘書長陳玉瑩說，就觀察北部某醫學中心缺藥情形，抗生素「安蒙西林」、抗過敏藥品、降血壓藥、抗凝血藥等都有缺，共約34項藥品需要改買其他品牌替代。其中目前讓醫院最頭痛的是抗凝血劑，此缺藥為全球原料短缺，從去年開始供應量不足，近期完全斷貨，只好改用其他替代藥物。

薛瑞元說，食藥署「藥品供應資訊平台」建置多年負責通報缺藥，目前已要求食藥署提出擴充功能規劃，如擴大藥品監測範圍及建置預警系統，讓大家及早知道缺藥訊息，健保署也將納入罕藥、癌藥及兒童用藥等一併考量調度問題，如果有必要成立缺藥中心也會持續評估，現階段為擴充平台機制為優先。

陳玉瑩說，不論衛福部要擴大「藥品供應資訊平台」的功能或成立缺藥中心，重要的是藥廠缺藥，或是產能下降、供貨不及時，一定都會立即通知醫學中心、區域醫院等大型醫院，讓醫院及早因應，此時，食藥署應要求藥廠第一時間回報，並了解各級醫院、藥局分配情形，以利及早調度或要求藥廠增產，甚至是專案採購等，不要讓基層診所、藥局「後知後覺」，避免缺藥潮不斷的惡性循環，如果等到真的缺藥再開始因應，一切為時已晚。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，缺藥通報流程為食藥署得知後，若缺藥涉及價格因素就會通報健保署，此時會先確保醫療院所用藥，而社區醫院協會指出，此通報機制無法及時反應及解決醫院端的缺藥情形，目前會找出原因加以改進。