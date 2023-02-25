萬金杜鵑移動花聚落 2/25-3/19花展好康、交通資訊報你知

2023萬金杜鵑花展在2月25日至3月19日於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場，新北市農業局以「移動花聚落」為主題，結合新北16台在地農用車、2艘漁用船，讓花農精心栽培的杜鵑與各領域的20位藝術家相碰撞，共同創造國際級杜鵑花展。

▲2023萬金杜鵑花展在2/25至3/19於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場。 圖／新北市政府農業局 提供

本年度的杜鵑花展以「移動花聚落」為主題，除讓花農與藝術家跨界合作，創造出別出心裁杜鵑花車及花船外，也特別與 CNFlower創辦人凌宗湧合作，以藝術結合在地各式杜鵑、生態植物、景石與源源不絕的山泉流水，於萬里觀光公園打造流瀑及「湧萬金」噴泉，為全台最美杜鵑秘境，另外在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園間的瑪鋉溪畔人行步道也打造長200公尺、種植超過4,000株的杜鵑花見小路，開滿萬紫千紅杜鵑，串連瑪鋉溪畔成就絕美景緻。

▲瑪鋉溪畔人行步道也打造長200公尺、種植超過4,000株的杜鵑花見小路，已開滿萬紫千紅杜鵑。 圖／新北市政府農業局 提供

花展期間於國定假日下午1點（2/25、2/26、2/27、2/28、3/4、3/5、3/11、3/12、3/18、3/19），只要於社群媒體上傳花展美照，並標註萬金杜鵑、新北市農業局-稼日蒔光、湧萬金、萬金花幣、移動花聚落、萬里觀光公園、瑪鋉運動公園（擇二標註），即可向現場工作人員領取萬金花幣小贈品，每日限量發贈。

▲只要於社群媒體上傳花展美照，並標註萬金杜鵑、移動花聚落等指定活動用語，即可現場領取諸多限量優惠。 圖／新北市政府農業局 提供

在地店家響應萬金杜鵑移動花聚落，民眾只要在花展期間於FB、IG或line社群分享萬金杜鵑「移動花聚落」之相關照片，即可獲得諸多好康優惠，如野柳地質公園只要出示與萬金杜鵑花展的合照，全票票價8折；在地店家汪汪地瓜園花展期間全館9折，消費滿額再送吉祥物一隻；金點草里驛站，只要出示與金山區漁會與藝術家協力創作的花船照片，消費享9折的優惠；另外還有三姊妹農家樂預約用餐加贈蘿蔔糕1份等諸多好康。

參加花展的民眾，可多多搭乘大眾運輸，如景美里站（789、789區、790、682）下車步行約10分、萬里橋頭站（1815、1815A、1815B、1815D、1815E）下車步行約5分、萬里區公所站（789、789區、790、862、888、953、953區）下車步行約10分鐘即可到達展場。

▲本年度的杜鵑花展以「移動花聚落」為主題，於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場。 圖／新北市政府農業局 提供

新北市萬里、金山是杜鵑苗主要產區，培育品系更為全台之冠，本年度「萬金杜鵑」移動花聚落邀請各界藝術家與花農碰撞出的絕美「火」花，讓杜鵑成為萬金地區值得驕傲的亮點產業。

更多活動資訊：新北市農業局-稼日蒔光：https://www.facebook.com/agr.ntpc

圖／新北市政府農業局 提供

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