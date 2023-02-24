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用量少、取得困難藥品統一採購 健保署：兒童用藥優先

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
針對用量少、取得困難藥品將由健保署統一採購，健保署長石崇良說，兒童用藥優先執行。本報資料照片。記者曾學仁／攝影
針對用量少、取得困難藥品將由健保署統一採購，健保署長石崇良說，兒童用藥優先執行。本報資料照片。記者曾學仁／攝影

近日國內爆發抗生素、軟便劑等藥品缺藥潮，外界擔憂缺藥情形擴大。健保署長石崇良說，如果是用量少、取得困難的藥品，如兒童用藥等，將採用統一採購，讓第一線用藥不致短缺，已著手研究辦法，今年就會執行。他也解釋，推出「地板價」，是不讓藥價砍到見骨，而地板價將採浮動制，依劑型、成本、原物料價格等隨時檢討。

有哪些兒童用藥將由健保署統一採購？石崇良說，待諮詢兒科醫學會、新生兒科醫學會、各醫療院所等專家代表，以及第一線醫師意見之後，才有進一步作法，例如兒童止吐栓劑等，因診所、小藥局議價能力差，時常缺藥。

石崇良說，健保統一採購仍有缺點，因是一口價，沒有議價空間，可能喪失自由市場競爭，所以不會把所有藥品都放在統一採購清單，若藥品具有市場性，健保不會介入統一採購，在市場上被認為沒有利潤的藥品，才考慮直接由健保採購。過去衛福部醫事司執行兒童困難取得臨床必要藥品及醫材調度中心，即聯合採購、互相調藥。

此外，石崇良日前表示保障藥品價格將推出「地板價」，不要讓藥價砍到見骨，而地板價將採浮動制，除考慮錠劑、水劑、膠囊、塞劑等不同藥品劑型及製程，同時納入物價、人工、原物料等因素，隨時檢討。如瓶裝藥水不管內容物為何，基本有瓶子、瓶蓋的成本，與錠狀、膠囊成本不同，地板價主要是依製程、劑型去訂定。

健保署調降藥價品項原訂今天公告，但延後至3月1日。石崇良說，今上午與醫院代表開會討論後，醫界又提出20、30項「取得困難」藥品，包括原先已公告缺藥的抗生素「安蒙西林」等，因此須重新審視缺藥現況，若缺藥屬實，就會比照原先公布原則，不調降藥價，因此藥價調降延後至3月1日公告。

石崇良表示，國內藥品總數約有一萬四千多項，調降品項6009項，8000多項沒有調整，調降總金額為81.8億元，原訂今天公告，但醫院提出新的缺藥品項而暫緩公告；3月1日調降藥品公告後，將給予藥界兩周提出意見，如果新藥價不符合藥品成本，將不調降藥價，正式調降藥品於3月中旬公告，4月1日正式上路。

健保 石崇良

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