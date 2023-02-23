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空拍看台灣／南部缺水嚴重 曾文水庫上游見底一期稻作休耕

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
南台灣旱象嚴重，曾文水庫蓄水量不到二成四，上游庫區已經見底乾枯一片。記者劉學聖／攝影
南台灣旱象嚴重，曾文水庫蓄水量不到二成四，上游庫區已經見底乾枯一片。記者劉學聖／攝影

台灣南部地區距離前一場降雨量超過200毫米的大雨發生已經是在500多天前，主要的大型水庫如曾文水庫南化水庫的上游鮮少進帳，讓水庫的庫存水位頻頻下探，曾文水庫的蓄水率已不到2成4，而南化水庫的蓄水率只剩5成、水位也已跌至170公尺以下，由於預期缺水嚴重，嘉南平原一期稻作幾乎全都休耕，原本應該綠油油的稻田全都黃禿一片，如果再不下雨南台灣可能即將迎來30年來最大的乾旱。

聯合報攝影團隊空拍曾文水庫上游庫區以及嘉南平原休耕狀況，更多內容請看聯合報數位版：https://vip.udn.com/vip/story/122884/6989604

南台灣旱象嚴重，嘉南平原一期稻作幾乎全都休耕，原本應該綠油油的稻田全都黃禿一片，如果再不下雨可能即將迎來30年來最大的乾旱，南部地區民眾需要有心理準備。記者劉學聖／攝影
南台灣旱象嚴重，嘉南平原一期稻作幾乎全都休耕，原本應該綠油油的稻田全都黃禿一片，如果再不下雨可能即將迎來30年來最大的乾旱，南部地區民眾需要有心理準備。記者劉學聖／攝影
南台灣旱象嚴重，曾文水庫蓄水量不到二成四，嚴重影響民生及工業用水供應。記者劉學聖／攝影
南台灣旱象嚴重，曾文水庫蓄水量不到二成四，嚴重影響民生及工業用水供應。記者劉學聖／攝影

曾文水庫 南化水庫

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