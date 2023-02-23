空拍看台灣／南部缺水嚴重 曾文水庫上游見底一期稻作休耕

1965年2月23日，印度亞盟代表拉瑪與歌星于璇的婚禮下午5時30分在台北市國賓大飯店12樓「陶然廳」舉行。中印緬文化協會理事長陶鎔、道安法師、樂觀法師三人，在此一中印姻緣中擔任證婚人；男主婚人由台大教授查良釗擔任，女方主婚人是新娘于璇的父親徐兆鵬。而這一對新人的緣分，其實是由當年亞洲人民反共聯盟總會的一場大會所促成。

2023-02-23 08:00