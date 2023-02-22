半數長者接種逾半年！本土實證：雙價降9成中重症風險

指揮中心已定調未來新冠疫苗接種將「常態化」，一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑，國人接種意願將會如何，還待觀察，不過，學者分析最新資料指出，已有許多人超過半年沒有打任何追加劑。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今指出，截至2月7日，6成青壯族群已經逾半年沒打新冠疫苗，好在這群人重症率不高，但50到60歲、65歲以上族群也有5成到6成超過半年沒打，令人憂心，呼籲應針對50歲以上加強催打雙價次世代疫苗，根據本土實證，接種第四劑，也就是次世代雙價疫苗，可降低9成中重症風險，近5成死亡風險。

陳秀熙表示，隨著病毒變異，新冠疫苗已經從可同時預防感染和重症，變成只能預防重症。分析各國資料也發現，在Omicrom流行錢，疫苗覆蓋率愈高的國家，死亡率大多愈低，顯示疫苗對於Delta、Alpha等變異株流行時期是有效的。然而，到了Omicron流行期間，這些單價疫苗幾乎無法再跟死亡率產生負相關。即使是疫苗接種率超過80%以上的國家，其死亡率也都維持在一定比例。

陳秀熙指出，相較於1月底到2月初，最近3周50歲以上中症下降，值得關注的是，20到49歲、0到19歲中症率較高，50到59歲重症率也有增加趨勢，很可能就是接種疫苗已經間隔超過6個月還沒再次接種所致。至於70歲以上的重症持平現象，是因為因為大部分沒有打過疫苗的人，已經被「自然選擇」而過世了。

陳秀熙表示，以今年2月7日為基準，台灣18至29歲、30至49歲年輕人有超過6成上次打疫苗已超過六個月，還好年輕人中重症風險低。應更關注的是年長者，50至64歲族群從沒打過疫苗者占9％、打疫苗超過6個月以上也有高達61%。至於65歲以上長者，沒打過施打疫苗加上間隔超過6個月者，也超過半數以上。

陳秀熙根據台灣某社區實證資料指出，感染後中、重症及死亡患者大多來自未完整接種疫苗族群，未完整接種疫苗在中、重症與死亡個案佔比分別為52%、49%與50%。死亡佔比次高的，是僅接種三劑者，這些人大部分都是打單價疫苗。

陳秀熙說，相較於未完整接種疫苗者，完整打疫苗可有效減低感染後中重症及死亡風險；若打到第四劑疫苗，也就是次世代雙價，可有效降低93%中症風險、91%重症風險及47%死亡風險。他呼籲，解封前應持續加強雙價疫苗施打，尤其是50歲以上。

陳秀熙提醒，目前台灣75歲以上的追加劑施打率仍低於其他年齡層，兒童青少年雖更低，但因他們擁有高自然感染率所帶來的群體免疫，75歲以上的更令人擔心，因為新冠重症率為10萬分之1.8，仍遠高於疫情前的流感重症率10萬分之0.2，兩者嚴重度並不相同，不容輕忽，不論哪個年齡層，脆弱族群仍深受威脅。

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